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为吸引出口商的兴趣

央行降低对冲交易限制

【本报雅加达讯】央行（BI）将降低外汇对冲交易（FX Swap Hedging）的限额，从之前的1000万美元降至200万美元，这是为了吸引企业家或出口商使用该设施。

对冲交易是一项旨在保护资金免受不利汇率变动影响的活动。 因此，对冲允许资金所有者在交易时为可能的损失投保。

央行货币管理部门负责人Nanang Hendarsah解释说，降低交易限额，是为了增加客户人数。日前Nanang在雅京央行大厦称：“从1000万美元降到200万美元，是为了吸引更广泛的客户。”

此外，他透露央行实际上已经拥有这个设施很长一段时间了。 但是许多商家都不了解。央行的该设施的放时日是每周一至周五印尼西部时间14.00到16.00 。可进行外汇对冲交易的是日元、美元和人民币。

外汇兑换比率附加费将在换汇交易拍卖中确定。截至2018年8月16日，1个月期对冲交易的达4.64％，3个月期的为4.88％，6个月期的为5.04％，12个月期的为5.13％。

他阐明，在这个设施中，企业家或基金经理只需要展示所需的文件。对于客户，外债协议的交易保证或为发行以债券销售报告形式债券的外债。

对于出口商，国内银行的外汇所有权证明和出口商的声明文件。 此前，出口商必须以快速消息认证的形式提交提供出口创汇（DHE）信息文件。

此外，对于从事政府基础设施项目的公司，所需的基础交易是来自授权机构的项目批准文件。至于非政府项目，是项目业主机构的项目批准文件。

对于基金经理而言，保证物只是该国国家有价证券的投资计划书。对于银行而言，保证物的形式是与银行债权人签订的银行信贷协议，通过全球监管机构发行的债券销售报告发行债券形式的外国贷款，以及宣布已发生变化的商业基金信件。