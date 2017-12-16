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为加速基础设施项目建设

11月份水泥销售急剧上升11.4%

【本报雅加达讯】2017年11月份的水泥销售比去年同期的570万吨急剧上升11.4%达640万吨。

根据日前发布的Danareksa债券公司研究报告，水泥销售猛升是由政府基础设施工程项目建设的加速所引发。这可从散装水泥销售急剧上升明显的看出来。

此外，作为基本计算的2016年11月份的水泥销售很低。在该月份，水泥销售下降9.3%。

Danareksa分析师安多尼亚(Antonia Febe Hartono) 在该研究报告中称，“值得注意的是，在中爪哇和西爪哇的水泥销售创下了最高的增长纪录各为18.3%和16.8%。”

安多尼亚接着说，在加里曼丹的水泥销售增长也很高达13.1%。这是由大宗商品价格的上涨所推动，主要是开始提升该省民众购买力的棕榈原油(CPO)和煤炭。

截至2017年11月份，国内水泥销售突破6050万吨，比去年同期的共5410万吨提高7%。该增长符合印尼水泥协会(ASI)估计的6-7%范围。

不久前，印尼水泥协会总主席Widodo Santoso称，“这对那些水泥生产商足以感到欣慰，因为去年没有涨价，反而是价格下降了一点。”

藉着增加基础设施建设计划约6%，和乡村建设预算的增加，以及在全国乡村地区劳工吸纳指标，Widodo希望对明年的水泥需求保持改善。

他说，“因工厂效率还很低，这是由于我们的水泥厂生产能力大于国内消费量的缘故。因此需要政府的关注来推动提高工业的效率。”