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为加强我国粮食安全政治

HKTI主办亚洲农业与食品论坛

【本报雅加达讯】我国农民和睦协会（HKTI）主办的“2018年亚洲农业与食品论坛（ASAFF）”将于今年6月27日至7月1日在雅加达会议中心（JCC）举行。

HKTI总主席穆尔多科（Moeldoko）退役上将昨日在雅加达称，由亚洲一些国家代表出席的活动旨在加强我国食物的政治。

“从政治方面来说，这场活动有望加强我国的粮食安全政治，”他说。

穆尔多科续说，HKTI应该能够为政府在修正粮食政治问题上作出贡献，是否从改善政府和农民的关系开始、改善分销渠道等。

“我们希望2018年ASAFF论坛可成为触发我国粮食政治良好的起点，”他说。

穆尔多科称，HKTI准备把我国当作亚洲区域的粮食供应国，因为地理上，我国的幅员辽阔、天气良好，以及水域总面积占三分之二可成为非凡的蛋白质来源。

“有鉴于此，在经济方面2018年ASAFF论坛将成为全球农民互相交流的平台，同时加强企业对企业交流的平台，以致就会产生一些良果，”他说。

这位前国军总司令称，2018年ASSAAF论坛也对社会文化和旅游方面有好处，因为在2018年ASSAAF论坛上也有我国各地美食展览会。

“我国拥有714个种族，每个种族将展出其特色美食，为世人所知，最终目标是吸引更多游客入境，”他如斯解释。

穆尔多科进一步希望，这场活动将提醒全世界对粮食安全的重要性，不但供应问题而且其来源。

这位总统府幕僚长称，2018年ASAFF论坛上也举办了年轻农业创新者颁奖仪式。HKTI准备协助年轻创新者开发其产品。

按照计划，2018年ASAFF论坛由参加亚运会的45个国家和地区的其中20国出席，即巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、中国、印度、伊朗、日本、韩国、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾，卡塔尔、新加坡、台湾、泰国、东帝汶、阿拉伯联合酋长国、越南，以及我国。