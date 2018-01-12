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为加强印中两国银行之间合作

我国央行在北京开设代表处

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)于2018年1月5日在中国北京开设了代表处。

我国央行行长阿古斯(Agus D.W Martowardojo)与中国人民银行(中国央行)行长周小川就有关设立上述代表处签署了一项协议。

阿古斯解释说，在上述两家央行的双边关系上，这个代表处的建立是一个重要的步骤。在地区与全球经济上，这也符合中国角色日益重要的地位，在此情况下包括我国经济在内。

周五，阿古斯在新闻发布会上称，“我国央行代表处在北京的存在，望能愈加优化两国的金融和经济关系，和提高有关在中国的金融与经济政策和发展的了解，以及其对我国的影响。”

他说，藉着代表处在北京的设立，将加强这一向以来已运行的我国央行与中国人民银行之间的合作。

阿古斯接着说，该我国央行代表处将成为主要沟通渠道，和我国与中国人民银行，中国政府机构，以及在中国金融市场的联络者。

除了目前已有的，即在日本的东京，新加坡，英国的伦敦，和美国的纽约外，该在北京的代表处是由我国央行在国外设立的第五个代表处。

“印尼央行在北京设立代表处，预计将进一步优化两国间的经济和金融关系，并加深对中国经济和金融动向以及政策的理解，并更好地理解对印尼的影响，”印尼央行行长阿古斯玛多瓦多约在公告中说。

中国在印尼的直接投资近年快速成长，中国已经是印尼最大的贸易伙伴，双边贸易额在2016年超过520亿美元。印尼总统维多多需要数以十亿美元计的资金来支持宏大的基建计画；他已经与中国国家主席习近平多次会面，其中一次是去年在北京举行的一带一路论坛间隙。

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