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为减少财务风险

北塔米纳削减投资和营业费用

【本报雅加达讯】国营石油北塔米纳(Pertamina)公司削减其资本支出计划48亿美元，约合69兆盾。该数目比此前的指标86.7兆盾下降17.7兆盾。

北塔米纳风险管理和投资规划经理Gigih Prakoso称，需要进行削减来减少财务风险。

他证实公司仅取消不紧迫的投资。Gigih说，”经过我们的审查后，今年可实施的只有80%。我们延后不重要的项目。”

Gigih所指的项目是一些北塔米纳办公楼修建计划。此外，与石油和天然气的营销或者是生产活动无关的项目，例如展延兴建公寓和购物中心。

北塔米纳亦推迟今年不能完成的工程项目预算。比如，在我国东部一些地区的燃油库的建设。这是自去年5月份政府分配的一项任务。

Gigih声称，北塔米纳不会推迟战略项目的资本支出。在今年的油气上游工业部门的投资亦按计划运行。“我们不取消各大型项目，诸如Jambaran Tiung Biru 和Jawa-1 煤气与蒸汽发电站(PLTGU)的建设。”

由于盾币兑美元汇率疲弱，从去年北塔米纳的财务受抑制。油价从去年平均每桶55美元于今年上半年涨至每桶70美元，而加剧了这种情况。结果，公司的费用由2016年的302亿美元于去年升至380亿美元。

为了避免更达的财务风险，政府增加煤气和燃油补贴103.48兆盾。该数字比2018年国家收支预算指标46.86兆盾急剧上升。

上周，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)表示，北塔米纳可通过效率和改善治理，来抵御宏观经济的压力。