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为保证必需品供应和价格稳定

粮食工作小组进行监督

【本报雅加达讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基托（Enggartiasto Lukita）表示，粮食工作小组将直至邻近2018年斋戒月和开斋节，对保证必需品供应和价格稳定的努力进行监督。

他在雅加达对记者说道：“粮食工作小组协助政府，对保证必需品供应和价格稳定进行监督，以致所有的必需品的供应都没有问题，包括食用油。”

由于已进行各种准备，他不担忧必需品的供应将减少，导致价格上涨。

他认为，在月初或者月中旬，贸易部小组将与当地政府有关当局的人员进行合作，在地区检查必需品供应和价格。

“如去年一样，15个人员将在现场检查产品的供应和价格，甚至，他们将在每天进行检查，”他如斯说。

他认为，若必需品价格上涨的话，在现场进行检查的小组将寻找有关价格上涨的消息。“若产品供应没有的话，我们将发送其供应，”他这么说。

尤其是大米供应，贸易部长已要求我们在全国地区分配大米。

“在今年4月中旬，在传统市场的所有大米商人都必须使用最高零售价而销售中等大米，”他阐述。

他要求，若大米供应没有的话，我们必须向贸易部报告。“若大米供应没有，我们将通过国家粮食署准备其供应，”他补充说。

“不要使用产品供应没有的理由，若他不愿意销售的话，我们将提醒他们，要不要在整天受到警察分区的审查？，”他开玩笑地说。

此前，佐科威总统要求，进入1439 H斋戒月，以及面对2018年开斋节的准备情况将比往年更好。

他提醒，有关必需品供应，以及价格稳定必须从现今开始计算。

“我们必须计算现今，或者邻近斋戒月必须开始准备的是哪种商品的供应，”他称。

佐科威总统亦提醒能源与矿物资源部长佐南和北塔米纳（国油公司）计算燃油供应量。

他亦问道有关交通设施和基础设施的准备、加速建立和修建道路和桥梁，特别是与返乡交通线有关系的道路。

“与安全方面有关的问题，我命令警察总监，受到印尼国军和印尼国家情报局（BIN）的协助，对治安和秩序受干扰的问题采取防范措施，”他续称。

佐科威总统进一步称，为了伊斯兰教徒能安静履行宗教义务，必须保持在斋戒月期间的治安和秩序。