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为保持盾币汇率稳定

七月底我国外储再降至1183亿美元

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)日前在其官方声明中称，我国外汇储备再次降低。

央行称，“2018年7月底，我国外汇储备位置相当高为1183亿美元，尽管低于2018年6月底的1198亿美元。”

上述外汇储备数额，仍相当于支付6.9个月的进口，或6.7个月的进口和支付政府的外债，以及处于大约3个月进口的国际充足率标准以上。

央行认为，上述外汇储备能支持外在部门的防御力，以及维持宏观经济和金融体系的稳定。

央行写道，“2018年7月份外汇储备的降低，主要是在全球金融市场仍存在高度不确定性情况下的盾币汇率稳定和受政府外债支付的影响。”

央行认为外汇储备仍然充足，由依然积极的出口业绩，和依然良好的国内经济稳定的前景和信心所支持。

与此同时，印尼马来亚银行(Maybank Indonesia)经济学家Juniman 称，2018年7月底外汇储备的下降，是因为受仍趋于赤字的贸易平衡的影响。因为进口活动恢复正常是在开斋节过后。

他说，虽然外汇储备值没有影响心理市场，因在国际标准以上，外汇储备减少可能是对政府的警告，以便改善我国预算平衡和贸易平衡。“可以做的且最快的是削减进口。重新安排基础设施项目。”