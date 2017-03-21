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为促进经济发展与支持明年亚运会顺利进行

总统冀加速建设苏南基础设施

【本报雅加达讯】为促进苏南省的经济发展以及支持明年亚运会顺利进行，佐科威总统希望加速建设苏南的基础设施。

总统周二在雅加达总统办公室召开内阁局部会议时：“为促进苏南省的经济发展，以及支持明年亚运会的顺利进行，我希望交通运输基础设施建设应成为重点战略计划来抓，比如高速路、铁路与轻轨铁路等的建设应能尽快完成，使苏南省各地区的交通连线能顺畅无阻。”

此外，总统也要求加速Tanjung Api-Api 经济特区的建设。“我深信经济特区的发展将能创造就业机会，同时能促进经济增长。苏南省在2016年的经济增长达5.03％，略高于全国平均水平。在经济特区，总统希望能吸收大量的加工业部门的投资，从镍矿到炼油厂到汽车行业，电子，制造业及其他。

另一方面，总统也强调加强农业生产力方面的重要性以及提高农民兑换价的重要性。虽然加工业对苏南省的经济所做出的贡献更大，但我们也应该重视农民的福利。

至目前为止，在苏南省的农民兑换价总是在100指数以下并倾向于下降，这意味着农民收到的农产品价格低于农民消费的商品价格，所以我们要努力提高农民的福利。