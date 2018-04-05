Thursday, April 5th, 2018 | Posted by

为促进国家经济增长和提高人民的福利
总统称亟需加速培养更多优秀年青企业家

周四（4月5日），佐科威总统在雅京总统府接见印尼青年企业家协会代表并以内阁部长拍照格调一起在总统府前拍照留念。

周四（4月5日），佐科威总统在雅京总统府接见印尼青年企业家协会代表并以内阁部长拍照格调一起在总统府前拍照留念。

 

【雅加达罗盘报新闻网45日讯】佐科威总统说周四（45日）在雅京总统府接见印尼青年企业家协会(Hipmi)代表，会议结束后，总统还邀请Hipmi代表一起在总统府前，以内阁成员合拍方式，一同与代表拍全体照。

总统在致辞中说，“为了促进我国经济增长和提高国民的福利，我们亟需培育更多的优秀年青企业家和企业创新精英。”佐科威总统周四在雅京独立宫接见Hipmi代表，会议结束后向记者如斯阐明。

总统阐述，在先进发达国家，企业家比率已达到14％左右的标准，而我国企业家比率仅占全民约3.01%,实在微不足道。

这意味着我们亟需培养更多的企业家，尤其是年轻一代的新秀，因为来越来越竞争的国际舞台及工业4.0革命时代，他们将成为我国经济发展的中流砥柱。”佐科威总统说。

佐科威总统还说，Hipmi 应不断鼓励年轻一代Hipmi干部投入商业界，这也符合Hipmi勉励年轻人读书后再创业的精神，Hipmi走进高等学府求知识的纲领和Hipmi参与习经院，以加强信德的计划。”

总统补充说，“相信Hipmi以上良好的长远方案，均会激励更多的年轻人加入经商的队伍，投入创业领域，共同促进国家经济发展，为国为民造福。”

针对部分Hipmi代表向总统投诉，很多地方公共基础建设项目，但是地方企业都难于参与，总统向Hipmi代表澄清，绝无此事，因此总统答应将与相关部门沟通协调，包括公共工程与住房部部（PURR）长巴苏基哈迪穆尔约诺、交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 和国营企业部长莉妮苏玛尔诺。总统承诺对政府正在大量兴建的基础建设工程，地方企业将优先分到一杯羹。

陪同总统接见Hipmi代表的还有经济统筹部长达尔敏纳苏迪安、工业部长艾尔朗卡哈尔丹托和贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基达。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211340

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