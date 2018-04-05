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为促进国家经济增长和提高人民的福利

总统称亟需加速培养更多优秀年青企业家

【雅加达罗盘报新闻网4月5日讯】佐科威总统说周四（4月5日）在雅京总统府接见印尼青年企业家协会(Hipmi)代表，会议结束后，总统还邀请Hipmi代表一起在总统府前，以内阁成员合拍方式，一同与代表拍全体照。

总统在致辞中说，“为了促进我国经济增长和提高国民的福利，我们亟需培育更多的优秀年青企业家和企业创新精英。”佐科威总统周四在雅京独立宫接见Hipmi代表，会议结束后向记者如斯阐明。

总统阐述，在先进发达国家，企业家比率已达到14％左右的标准，而我国企业家比率仅占全民约3.01%,实在微不足道。

“这意味着我们亟需培养更多的企业家，尤其是年轻一代的新秀，因为来越来越竞争的国际舞台及工业4.0革命时代，他们将成为我国经济发展的中流砥柱。”佐科威总统说。

佐科威总统还说，Hipmi 应不断鼓励年轻一代Hipmi干部投入商业界，这也符合Hipmi勉励年轻人读书后再创业的精神，Hipmi走进高等学府求知识的纲领和Hipmi参与习经院，以加强信德的计划。”

总统补充说，“相信Hipmi以上良好的长远方案，均会激励更多的年轻人加入经商的队伍，投入创业领域，共同促进国家经济发展，为国为民造福。”

针对部分Hipmi代表向总统投诉，很多地方公共基础建设项目，但是地方企业都难于参与，总统向Hipmi代表澄清，绝无此事，因此总统答应将与相关部门沟通协调，包括公共工程与住房部部（PURR）长巴苏基哈迪穆尔约诺、交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 和国营企业部长莉妮苏玛尔诺。总统承诺对政府正在大量兴建的基础建设工程，地方企业将优先分到一杯羹。

陪同总统接见Hipmi代表的还有经济统筹部长达尔敏纳苏迪安、工业部长艾尔朗卡哈尔丹托和贸易部长英卡尔迪亚斯多鲁基达。