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为使出口收汇存放国内 银行提高外币定期存款利率

【本报雅加达讯】银行业继续致力于吸引企业界把其出口收汇(DHE)存放在国内。一些银行将继续他们的政策来提高外币定期存款利率。

例如，印尼庶民银行(BRI)上市公司，计划在这个月再提高定期存款利率25个基点。上个月，印尼庶民银行已调升他们的定期存款利率，以致如今处于0.75%-1.25%范围。

印尼庶民银行财务主任哈鲁(Haru Koesmahargyo)称，“银行当然希望尽可能多的吸纳出口收汇，它可以是以买断(outright)的方式，或者是提供具有吸引力的利率的外币存款。”

哈鲁说，印尼庶民银行亦准备通过衍生品工具的其它策略，例如两种外币互换的交易。虽然如此，决定权掌握在企业家手中。“如果出口收汇存放在国外的话，在我国的银行也无能为力。”

万自立银行(Mandiri)上市公司董事总经理Kartika Wirjoatmodjo)称，自7月中旬该银行亦已提高外币定期存款利率。目前万自立银行1个月期和6个月期的外币定期存款利率平均在1.6%范围，而3个月期和和1年期者约0.7%。他说，“我们已经提高特殊利率，甚至达2.5%-3%。”

金融服务管理局(OJK)记载，截至2018年5月份，在国内所有时限的外币定期存款利率上升3-30个基点之间。而上升最高的是3个月期者，即30个基点达1.86%。