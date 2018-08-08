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为了鼓励印尼儿童储蓄

中亚银行在日惹举办金融知识教育活动

【本报Hermawan报道】周一（6/8），中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk (BCA)，股代号BBCA）继续提高我国儿童教育质量的承诺。这是通过金融知识教育落实到大约1000名日惹Gunung Kidul县初中和高中的学生。金融知识教育是Bakti BCA支柱的形式，即智能解决方案和协同解决方案，以及该银行在政府支持项目的贡献，使初中和高中的学生具有金融利益的完整概述和知识。

中亚银行董事经理Suwignyo说：“金融知识教育是要教育孩子知道和了解明智地并符合需要如何理财。该教育也必须尽早给予我国儿童，因为良好管理资金的习惯未来将有助于他们。我们感谢你一直有机会进行互动，并与学生分享尽早就形成积极地习惯的重要性，其中之一是储蓄。”