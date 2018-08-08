Wednesday, August 8th, 2018 | Posted by

为了鼓励印尼儿童储蓄
中亚银行在日惹举办金融知识教育活动

图为周一（6/8），中亚银行监事Cyrillus Harinowo（第二排右二）、董事经理Suwignyo Budiman（左五）、企业社会责任执行副总经理Inge Setiawati（右一）、第一区域办公室主任Gunawan Budi Santoso(左四)、数字中心执行副总经理Wani Sabu(左一)、金融服务管理局（OJK）消费者教育和保护委员会副主任Sarjito（右五）、Gunung Kidul副县长Immawan Wahyudi（右四）、教育，青年和体育局局长Bahron Rosyid(右三)、金融服务管理局日惹分行主任Untung Nugroho(左三)、印尼中央银行（央行/BI）日惹分行行长Budi Hanoto(左二)、老师们与学生们在日惹省，Gunung Kidul县金融知识教育开幕仪式后合照。

图为周一（6/8），中亚银行监事Cyrillus Harinowo（第二排右二）、董事经理Suwignyo Budiman（左五）、企业社会责任执行副总经理Inge Setiawati（右一）、第一区域办公室主任Gunawan Budi Santoso(左四)、数字中心执行副总经理Wani Sabu(左一)、金融服务管理局（OJK）消费者教育和保护委员会副主任Sarjito（右五）、Gunung Kidul副县长Immawan Wahyudi（右四）、教育，青年和体育局局长Bahron Rosyid(右三)、金融服务管理局日惹分行主任Untung Nugroho(左三)、印尼中央银行（央行/BI）日惹分行行长Budi Hanoto(左二)、老师们与学生们在日惹省，Gunung Kidul县金融知识教育开幕仪式后合照。

 

【本报Hermawan报道】周一（6/8），中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk (BCA)，股代号BBCA）继续提高我国儿童教育质量的承诺。这是通过金融知识教育落实到大约1000名日惹Gunung Kidul县初中和高中的学生。金融知识教育是Bakti BCA支柱的形式，即智能解决方案和协同解决方案，以及该银行在政府支持项目的贡献，使初中和高中的学生具有金融利益的完整概述和知识。

中亚银行董事经理Suwignyo说：“金融知识教育是要教育孩子知道和了解明智地并符合需要如何理财。该教育也必须尽早给予我国儿童，因为良好管理资金的习惯未来将有助于他们。我们感谢你一直有机会进行互动，并与学生分享尽早就形成积极地习惯的重要性，其中之一是储蓄。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222264

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