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为了提高民众金融知识

夏利亚银行业必须增加产品

【本报Muhammad Maan报道】为了提高民众的夏利亚金融知识，认为夏利亚银行业需要提高普及化以及增加夏利亚银行业产品。

伊斯兰教经济学家协会（IAEI）主席Agustianto Mingka在雅加达举行有关夏利亚银行业条例的记者教育上称，一些夏利亚银行业的产品，比传统银行业务更优势，但尚未优化地使用。

“需要更多向民众宣传，而银行业也需要增加夏利亚银行业的产品。”

其中在传统银行业没有的夏利亚银行业产品之一是订购租赁协议（ijarah），即夏利亚银行可以租用货物，而货物仍在生产过程中。

“其优化是，该订购租赁协议不认为公司的债务。夏利亚银行曾在飞机租赁方面成功实施该协议。”

夏利亚印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Syariah）财务主任Wahyu Avianto称，目前夏利亚银行业的市场份额达5.74%，而成功脱离百分之五的陷阱。

虽然如此，夏利亚银行业仍必须提高市场份额，以致夏利亚银行业的存在帮助越来越多的民众。

“其中夏利亚银行业提高市场份额的努力之一是宣传产品与服务民众，原因是全国夏利亚金融知识比率才达8%。”