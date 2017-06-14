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丹绒北腊港容量有限

丹绒不碌将成为大蒜入口港

【本报雅加达讯】农业部检疫机构准备将把雅加达丹绒不碌开放为大蒜入口港。

农业部检疫机构主任巴嫩（Banun Harpini）近日在雅加达称，这一向以来大蒜入口港只在东爪省泗水市丹绒北腊港和苏北省棉兰市勿老湾港，吞吐量也很有限。

她解释，丹绒不碌港成为大蒜入口港的计划是输入丹绒北腊港口的大蒜进口量越来越大，大蒜病虫扩散风险越高是其中理由。

“我们进行了风险分析并听取专家的意见。我们观察到大蒜常见的病虫，以及病虫防治管理，”巴嫩如斯说。

丹绒北腊港口作为唯一大蒜入口港的容量不相称了，因为今年通过丹绒北腊港口入口的园艺产品总量同比提升67%。

她解释，去年大蒜总进口量达32万1968吨，而今年1月至6月份的进口量达17万1379吨，大部分通过丹绒北腊港入口。

巴嫩称，农业部检疫机构把丹绒不碌港口开放为大蒜入口港也是预防病虫风险的步骤，因为丹绒北腊港口的装卸活动繁忙，而容量有限。

丹绒不碌港口成为大蒜入口港是基于2017年第20号农业部长条例规定。目前司法人权部正把该农业部长条例制定为法律。

当问及丹绒不碌港口何时正式成为大蒜入口港，农业部检疫机构主任回答说不可拟定确实的日期，因为农业部检疫机构只是技术工具，每个决定要基于风险分析。

她说：“现在丹绒不碌港口的设施已很先进。我们以此为理由，把丹绒不碌定为入口港。目前，司法人权部正把农业部长条例制定为法律。