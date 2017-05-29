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临近2017年斋戒月

必需品价格相对稳定

【本报雅加达讯】国家粮食署（Bulog）表示，临近2017年斋戒月，必需品，如沙糖、大米，以及牛肉的价格仍相对稳定。

粮食署运营和公共服务经理古纳尔所（Karyawan Gunarso）在雅加达对记者说：“首先，我从粮食署方面的指示数据来看。譬如，今年粮食署拥有的沙糖储备量共32万9000吨，比去年不到10万吨相比更多。”

他认为，亦能从今年斋戒月必需品价格非常稳定的情况，比去年更稳定显示出来。

2017年贸易部能够控制最高零售价，比如沙糖每公斤1万2500盾，而大米零售价每公斤7300盾，以及IR3大米的价格每公斤定为8300盾。

“我看到今年斋戒月初必需品价格很稳定，比去年的价格更稳定，因此这两个指示数据，即是粮食署拥有的必需品储备量，以及在市场实施的价格，”他如斯说。

与此同时，贸易部秘书长卡尔言多（Karyanto Suprih）声称，必需品价格和储备量保持稳定的指示器，能从2017年1月至3月份期间通货紧缩来监视。

他补充说，今年4月底至5月初，几种必需品价格曾一度上涨，其中是鸡蛋价格提升5.37%成为每公斤2万2000盾，以及大蒜价格提升13.7%成为每公斤4万6000盾。

而2016年临近斋戒月，几种必需品如沙糖价格提升9.8%、肉鸡价格提升8.44%、鸡蛋5.7%、红小辣椒5.8%，以及大蒜6.38%。

他认为，在2017年临近我国宗教节日的价格增幅，比2016年差别相当大。

“为稳定市场的必需品价格和供应量，我国政府真正一个星期24个小时监视必需品价格，以致若必需品价格上涨，我们互相进行联系并运货，”他称。

根据贸易部的数据，政府掌握的必需品储备量，如红葱共有2000吨、大蒜1000吨、食用油150万吨、牛肉8万6620吨，以及白糖46万吨。

除此之外，为了避免发生囤积行为，导致在市场的供应缺乏，使其价格上涨，贸易部、粮食署、农业部，以及国家警察进行合作成立粮食管理单位，并统计产品进口量，以便能与市场拥有的储备量配合。

“其实，几乎所有的必需品都能够被囤积，但现在我们已经逮捕很多人，其中是囤积大蒜的商人，并已对他们采取必要措施，”他称。

成立粮食管理单位之后，我们希望粮食供应充足，价格不上涨。