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临近斋戒月诸经济部长进行协调会议

讨论通货膨胀与经济增长

【本报雅加达讯】临近斋戒月，诸经济部长周五在经济统筹部长办事处进行协调会议，讨论通货膨胀与国民经济增长。

出席会议者其中有经济统筹部长达尔敏.纳苏蒂安、财政部长丝莉.慕利亚妮、央行行长阿古斯.马尔多瓦多约、粮食署总经理查罗特.古苏玛亚克迪、中央统计局主任克竹.苏哈里延多与贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基达。

经济统筹部长达尔敏说，周四晚在马来由村车站发生的炸弹恐怖袭击并没有影响盾币汇率，一切还正常与稳定。

他解释说，目前印尼的国民经济情况已能自理，不再容易受到政治的影响。可以说已能与政治因素分开，希望斋戒月前夕，政治气氛能变得更好。

他说，目前盾币兑美元汇率有所逞强。

此前，据中央统计局（BPS）的报道，在2017年4月的通胀率达0,09％。通胀的主要原因是约有1870万900VA电力用户的电费有调整，因此对通胀贡献0.20％，然后丁香烟与过滤嘴香烟贡献0.01％。

接着，金价也涨，致使推动衣食组合也跟着上涨0.49％，结果贡献通胀0,03％。其他贡献通胀的是高级燃油（pertamax）价格的上涨，使空运费上涨0.01％。

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