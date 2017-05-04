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临近斋戒月和开斋节

预期面粉每月需求提升10%

【本报雅加达讯】每逢临近斋戒月（Ramadan）和开斋节（Lebaran），食品原料需求提高。面粉作为开斋节供客人食用的糕点和小吃的原料，需求也剧升。

根据印尼面粉商协会（Aptindo）记录，今年，自3月已看出面粉需求提高迹象。

日前，印尼面粉商协会执行经理拉特娜.莎莉.洛比斯（Ratna Sari Lopis）解释说，面粉生产商开始提高产量。“临近斋戒月，面粉需求开始提高，比平时提高10%。”

设设每年产量增长5%至7%，预测今年，国内面粉产量将达到640万吨，每月需求平均为53万5000吨。如果临近斋戒月需求提高10%的话，则今年5月至6月的面粉产量能达到58万8500吨。

虽然需求提高，印尼面粉商协会保证，面粉价格不会调高，因造成面粉价格提高的主要因素，是国际小麦价格和汇率（nilai tukar）上涨。

工业部（Kemenperin）农工业局局长邦卡.苏善多（Panggah Susanto）补充说，临近斋戒月，面粉没有太大的波动，尤其价格问题。“价格或者供应都顺利进行，没有任何波动。”

根据数据，今年，国内面粉生产厂总产量达到1140万吨，该生产能力是分布于数个地区的30家面粉厂。

随着面粉价格上涨，预测今年，小麦进口能比去年提高5%至6%，成为871万吨至879万吨，小麦进口量提高，是因国内有多家新面粉生产商开始运营或者是提高产量。

日前，印尼面粉商协会总主席弗朗西斯.威利朗（Franciscus Welirang）称，随着民众对小麦基础原料产品需求提高，也推动小麦进口量提高，除了澳洲之外，小麦也从加拿大、美国、阿根廷（Argentina）、巴西（Brasil）和俄国（Rusia）进口。

日前，印尼食品和饮料商协会（Gapmmi）副总主席拉赫玛德.西达悦（Rachmad Hidayat）称，每当临近斋戒月和开斋节，预测面粉原料的食品需求比平时提高30%至50%。

他续称，每年，需求将持续提高至开斋节后数天。“生产速食产品，如面条和开斋节糕点的工业，面粉需求将迅速提高。”