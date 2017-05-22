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临近斋戒月和开斋节

国粮署备200万吨大米稳定粮价

【本报雅加达讯】国家粮食署（Bulog）将准备200万吨大米，在全国各地区进行稳定粮食价格运动，以稳定粮食价格，尤其是在斋戒月和开斋节期间。

国家粮食署署长查罗特（Djarot Kusumayakti）在雅加达对记者表示，粮食署将实行政府授予的任务，即是供应必需品。

稳定粮价运动是粮食署在临近斋戒月和开斋节，提倡保持消费粮食价格稳定的措施。并将于两个星期内在全国地区发动该运动。

他提倡上述稳定粮食价格运动时说：“除了雅加达之外，我们将从沙横（Sabang)到马佬奇（Merauke）准备所需必需品。”

他认为，除了大米之外，粮食署亦准备稳定其他必需品价格的运动，如白糖供应量达32万吨、冷冻肉3万7500吨、食用油20万7000公升、红葱6万吨、大蒜6万2000吨。

“红葱和大蒜产品的储备量将继续增加，因为我们将吸收国内以及进口的产品”他称。

此外，国家粮食署署长和贸易部长把装载主要必需品，如大米、白糖、食用油，牛肉的20辆卡车分配给雅加达地区的市场。

贸易部长表示，贸易部将大力支持该稳定粮价运动。

“我们非常同意。这是我们的目的。政府不只在这次责成粮食署稳定粮食价格，但粮食署显然更快采取主动步骤，”他阐述。

根据他在全国地区的监视结果，粮食署拥有的粮食储备量，尤其是大米在仓库的储备量相当大，为此，政府保证，临近斋戒月和开斋节的粮食价格将保持稳定。

“现在粮食署拥有的粮食储备相当多，但未来商人随意调高价格，粮食署必须准备干预传统市场，”他补充说。

贸易部长保证，在斋戒月和开斋节的粮食价格增幅不会太大，因为政府拥有的粮食储备量相当多。

为此，他提醒，分配商或者商人不要随意调高粮食价格，因为贸易部将吊销他们的营业准字。

“他们将再不可以再销售粮食。粮食服务队亦准备好采取措施。投机商除了将蒙受损失之外，亦依法惩办，”他进一步称。