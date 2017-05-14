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临近斋戒月供应充足

批发市场保证米价稳定

【本报雅加达讯】雅加达芝槟榔大米批发市场（PIBC）保证，临近斋戒月的大米供应量和价格稳定。

PIBC批发市场运营商——Food Station公司总经理阿里夫（Arief Prasetyo Adi）上周末公布的新闻稿称，大米供应充足分销顺利进行，致使大米价格稳定。进出PIBC市场的大米总量每日大约3000吨。

有鉴于此，阿里夫保证雅加达在斋戒月和开斋节期间的大米供应充足。

Food Station Tjipinang Jaya公司身为运营商将保证大米价格稳定，来满足雅京市民的需求。

“在PIBC批发市场的大米价格稳定。农业部通过国粮署也提供支持，供应10万吨大米来保证临近斋戒月的大米储备充足，以致价格保持稳定，”他说。

雅加达首都专区乡镇公所每日展开廉价市场，来控制在雅加达的必需品价格。

廉价市场是降低通货膨胀率的最有效方法。去年5月，雅京首都专区的消费者价格指数（IHK）上升0.19%，而前一个月的下降0.27%。因此去年雅京首都专区的IHK指数达0.24%，同比上升2.90%。

阿里夫称，廉价市场将继续定期展开来通货膨胀、价格飙升，以及满足雅京市民对廉价优质粮食商品的需求。

他说：“Food Station公司以扩大大米储备来满足雅京及其郊区的粮食需求，致力于抑制雅京首都专区通胀升幅。”

当发生自然灾害比如水灾等，许多粮食作物生产中心收成落空，公司可分配大米储备。

他补充说：“有鉴于此，Food Station公司准备分配储存量，来保证雅加达的粮食供应稳定受控制。