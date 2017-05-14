Sunday, May 14th, 2017 | Posted by

临近斋戒月供应充足
批发市场保证米价稳定

【本报雅加达讯】雅加达芝槟榔大米批发市场（PIBC）保证，临近斋戒月的大米供应量和价格稳定。

PIBC批发市场运营商——Food Station公司总经理阿里夫（Arief Prasetyo Adi）上周末公布的新闻稿称，大米供应充足分销顺利进行，致使大米价格稳定。进出PIBC市场的大米总量每日大约3000吨。

有鉴于此，阿里夫保证雅加达在斋戒月和开斋节期间的大米供应充足。

Food Station Tjipinang Jaya公司身为运营商将保证大米价格稳定，来满足雅京市民的需求。

“在PIBC批发市场的大米价格稳定。农业部通过国粮署也提供支持，供应10万吨大米来保证临近斋戒月的大米储备充足，以致价格保持稳定，”他说。

雅加达首都专区乡镇公所每日展开廉价市场，来控制在雅加达的必需品价格。

廉价市场是降低通货膨胀率的最有效方法。去年5月，雅京首都专区的消费者价格指数（IHK）上升0.19%，而前一个月的下降0.27%。因此去年雅京首都专区的IHK指数达0.24%，同比上升2.90%。

阿里夫称，廉价市场将继续定期展开来通货膨胀、价格飙升，以及满足雅京市民对廉价优质粮食商品的需求。

他说：“Food Station公司以扩大大米储备来满足雅京及其郊区的粮食需求，致力于抑制雅京首都专区通胀升幅。”

当发生自然灾害比如水灾等，许多粮食作物生产中心收成落空，公司可分配大米储备。

他补充说：“有鉴于此，Food Station公司准备分配储存量，来保证雅加达的粮食供应稳定受控制。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182708

Posted by on May 14 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added