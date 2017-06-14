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临近开斋节

柴油消费量提升30%

【本报三宝垄讯】北塔米纳（国油）公司中爪省与日惹第四操作区（MOR IV）市场营销部表示，目前柴油（Solar）的消费量提升30%。

公司中爪省与日惹第四操作区市场营销（MOR IV）总经理伊波怒（Ibnu Chouldum）在三宝垄对媒体透露：“柴油消费量提高是因为数家公司增加运货活动，更何况，从开斋节前7天开始，政府禁止重型车辆在公路上运作。”

他解释说，柴油消费量提高显示，在中爪省和日惹地区的柴油消费量达到3500公吨。虽然如此，随着政府从开斋节前7天开始，禁止重型车辆在公路上运作，我们也将限制柴油销售量。

“从下个星期开始，柴油消费量可能将下降，”他续说。

标准汽油（Premium）和高级汽油系列（Pertamax Series）消费量的情况则不同。临近开斋节，燃油和特种燃料（BBK）的消费量将提高。

“现在燃油和特种燃料的消费量未提高。虽然如此，我们在一些地方已经开始准备服务队。除此之外，我们亦在沿着高速公路准备已配备了添油机的燃油车和零时加油站，”他阐述。

他补充说，我们在爪哇北海道（Pantura）特别准备4辆燃油车，而在南向的道路，我们至少准备一辆移动加油站。

此前，能源与矿物资源部肯定，为准备返乡需求的燃油分配处于充足的情况。

油气部门为分配燃油、煤气，或者液化石油气（LPG）的准备情况顺利进行，即是燃油和液化石油气的储备量处于正常的状态，如标准汽油的储备量能满足在20.65天的使用、柴油的储备量能满足25.59天、Pertalite新燃料能满足2.47天、煤油的能满足73.32天、高级汽油（Pertamax）19.47天、Pertamax Turbo燃油27.22天、柴油机燃油（Pertamina Dex）36.22天、液化石油气供15.38天的需求量，以及喷气机汽油28.17天。