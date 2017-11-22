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临近今年底 工业用地需求持续提高

【本报雅加达讯】明年工业区行业的前景，看来仍将非常明朗，虽然已临近政治年。一个迹象是工业区开发商正收受大量土地需求。

Metropolitan Land公司财务经理Olivia Surodjo称，他们观察到至今年底投资者更多购买土地的趋势，当市场疲软和临近政治年是正确购买土地的时机。“他们将于明年建设，并希望2019年完成，当时市场已开始变好。”她这么说。

Moderen Industrial Estate公司总经理Pascal Wilson表示，今年工业用地需求相当多。“明年工业区前景将更好。”他如斯说。

目前，Modern Industrial Estate公司正在处理ModernCikande工业区大约30公顷的购买意愿。据他称，土地需求来自于钢铁业和化学业。“目前需求量提高，但是全部仍是初期的试探阶段。”他这么说。

今年10月，ModernCikande已销售大约38公顷，或占今年公司目标60公顷的63.3%。

Bekasi Fajar Industrial Estate(BEST)公司表示很多现有的消费者的需求。BEST公司投资者关系经理Seri称，他们正处理78公顷的需求。因此，她说未来工业区前景仍明朗。“前景明朗我们表乐观，因为目前很多企业来探问。”他如斯说。

今年1月至10月，BEST公司已成功售出30公顷土地，总值8000亿盾。最近，该公司售出7.3公顷土地给日本电器公司和1.5公顷给本地公司。BEST公司定下指标，今年市场营销30公顷至40公顷。这就是说，目前BEST公司已达到他们设定的目标。

Greenland International Center开发商Puradelta Lestari(DMAS)公司也正处理相当大的工业用地需求。

今年首10个月，Puradelta公司的市场营销达38公顷，或占今年目标60公顷的63.3%。

以需求量相当大，该公司认为工业用地业务仍积极。Puradelta公司经理Tondy Suwandi相信，今年目标可以实现，因为该公司将在不久的将来记录土地销售20公顷。