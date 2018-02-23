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丰田集团承诺

将在我国积极投资

【本报雅加达讯】丰田集团（Toyota Group）承诺，将持续在我国扩展业务。丰田集团的投资不算小，在2015年至2019年期间，丰田集团筹备大约27兆盾的投资金，该数目比2012年至2014年的投资更大。在该2年，丰田集团已投资13兆盾。

日前，印尼丰田汽车（Toyota Motor Manufacturing Indonesia）公司总经理瓦利.安棠.渣约诺（Warih Andang Tjahyono）称，该投资作为兴建工厂和开发产量用途。“从2015年至2018年初，我们已投资20兆盾，还剩下7兆盾，供作发展新款汽车等用途。”

发展新款汽车，其中如Yaris、All New Kijang Innova、All New Fortuner和Shienta，其它投资供作兴建第3座加拉横机械厂，以及兴建1间机动车制造业专校，即印尼丰田学院（Toyota Indonesia Academy）。

瓦利补充说，供作汽车产品发展的投资不等，举例，丰田Yaris汽车型款，自研究直至发展已拨2兆盾资金。

今年初，丰田公司推出新款汽车，即New Yaris，该中等阶层掀背车汽车（hatchback）有3款，TRD Sportivo、G和E，各有两种选项，即自动变速器（transmisi otomatis）和手动5档（manual 5 speed）。

日前，丰田阿斯特拉汽车（Toyota Astra Motor/TAM）公司副总经理亨特里.丹诺多（Henry Tanoto）称，公司定下指标，New Yaris汽车每月销量能达到1200辆。“受全国317家营销店支持，我们希望New Yaris汽车能使用户感到满意。”

丰田公司在加拉横2号工厂生产Yaris汽车，每年生产能力为12万辆，除了在国内销售之外，Yaris汽车也向东盟国家出口，如新加坡、马来西亚和汶莱（Brunei Darulssalam）。

丰田阿斯特拉汽车公司总经理Yoshihiro Nakata解释说，去年，丰田汽车业绩良好，仍引领机动车工业市场。