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丰田落实投资达80%

5年投资总值为20兆盾

【本报雅加达讯】在国内机动车业停滞之际，印尼丰田（Toyota Motor Manufacturing Indonesia）公司仍增加投资，至少，该公司已拨出20兆盾资金。

印尼丰田公司总经理吴利.安棠.渣约诺（Wurih Andang Tjahjono）对记者称，那是从2015年至2019年的投资，而2012年至2014年期间，印尼丰田公司也已拨出13兆盾资金。

瓦利声称，至今，已落实的总投资计划之80%，已支出的资金供作发展新款汽车，如All New Kijang Innova汽车、All New Fortuner汽车和Sienta型汽车。

除此之外，印尼丰田公司已在加拉横（Karawang）兴建3号工厂供制造机器和成立印尼丰田机动车制造学院（Toyota Indonesia Akademy），工程已使用了筹备预算。“我们将分配其余款项，但目前不便阐明。”

虽然国内汽车市场仍未显示复苏迹象，出口却不同。印尼丰田公司有信心，能达今年18万5000辆的销售指标，该数目比去年实际出口量16万9100辆提高10%。

瓦利声称，至今年10月，我国的丰田整辆汽车出口（CBU）达到17万300辆或比去年同比提高20%。

丰田出口量最多的汽车型款，即Fortuner（SUV）。“整车出口量最大的是Fortuner汽车，超过5万9000辆。”

印尼丰田公司生产的汽车，已向80多个亚洲、中东、拉丁美洲、非洲和大洋洲的国家出口。

瓦利证实，有关国产品含率（TLDN）问题，吴利称，目前在我国销售的丰田汽车之90%是国内产品。

丰田汽车数种型款，其中如Etios Valco、Vios、Yaris和Suienta的国产品含率达到60%至80%，而Innova和Fortuner汽车的国产品含率分别达到85%和75%。