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中银香港雅加达分行赞助2017中国留学教育展

全力支持留学中国金融服务

【本报讯】11月26日，中银香港雅加达分行作为唯一合作银行，支持并参加了由中国留学服务中心举办的2017年留学中国教育展。

目前，有1.4万余名印尼大学生在华留学深造，中国已成为印尼大学生第二大留学目的地。秉承“担当社会责任，做最好的银行”的发展战略，借助中银集团在中国内地的强大优势，中银香港雅加达分行不断优化产品，为广大留学中国的印尼学子提供便捷优惠的全方位留学金融服务，包括：兑换人民币现钞、办理人民币预结汇汇款、开立印尼盾-人民币银联双币学生借记卡、以及持学生卡在中国内地中国银行近47000台ATM机上免费取现；家长还可通过网银了解孩子的财务情况，调整每日取现和消费限额等等；同时还为留学生的家庭提供人民币存款特优利率。

2017年以来，中银香港雅加达分行致力于促进中印尼两国文化及教育交流，已支持并参加包括中国驻印尼大使馆、中国留学服务中心、雅加达华文教育统筹机构以及各留学中介机构在雅加达、泗水、日惹、棉兰等地举办的留学中国教育展及行前说明会20余场，为近千名印尼莘莘学子提供了“留学中国”金融服务。

同时，中银面向留学中国毕业生进行招聘，并充分发挥在驻印尼中资企业中的宣传协调作用，让有用人需求的中资企业找到良好的招聘渠道，为毕业生们提供能够发挥其特殊优势的岗位设置和职业发展机会，共同为印尼国家建设、为中印尼之间的文化教育交流和经贸发展做出贡献。

在印尼，中国银行成立于1938年，复行于2003年，在雅加达、泗水、棉兰共有9家分支机构。2017年7月10日，中国银行雅加达分行正式并入中银香港，更名为中国银行（香港）雅加达分行，成为印尼唯一一家在中国内地、香港两地均具备强大产品服务和网点优势的金融机构。

“把熊猫带回家”

中银香港雅加达分行推出限量版中银熊猫借记卡

【本报讯】11月26日，随着中国大熊猫“彩陶”、“湖春”向印尼游客开放参观，中国银行 (香港) 雅加达分行将同期对外推出限量版中银熊猫借记卡产品，为印尼熊猫迷们献上一款集实用和收藏为一体的金融产品。

即日起光临中银香港在印尼的任何一间分行开立账户，即可申领以水墨熊猫作为卡面设计的银联品牌双币借记卡。该卡拥有印尼盾和人民币两个币种，在印尼取现、消费、转账使用印尼盾进行结算，在中国内地取现、消费使用人民币进行结算，最大程度避免汇率风险。使用芯片+密码的先进技术，符合印尼国家和银联国际标准，持卡人还可自主设置每日取现和消费额度，为账户安全保驾护航。

使用中国唯一的银行卡网络“银联（UnionPay）”及印尼最大ATM网络“ATM Bersama”双品牌，中银熊猫借记卡在中国和印尼都能非常方便的使用。在中国内地中国银行的ATM机取现，更享受最低廉的取现手续费率。

对于符合条件的客户，还可得到包括优惠利率和熊猫玩偶在内的欢迎礼包。欢迎广大客户光临中国银行(香港)在雅加达Tamara Center、The East、 Melawai、Mangga Dua、Pluit、Kelapa Gading、PIK及泗水、棉兰的各分行网点，把“熊猫”带回家。