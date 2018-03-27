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中美贸易战虽不持久

对我国出口贸易有促进作用

【本报雅加达讯】我国有信心可以从美国和中国之间的贸易战中获利，因为成为两国贸易战目标的各种产品可由我国产品取代。中国已规定美国的大约120种产品需缴纳进口关税，因此我国可利用该情况作为出口的机会。

而美国特朗普（Donald Trump）总统已经签署把中国进口的钢和铝产品关税各提高25%和10%的政策，这成为我国增加对美国出口铝产品的机会。眼下向美国出口铝产品的贡献占我国铝产品出口总额的31%左右。

造成中美两国贸易战的是特朗普贸易保护主义。他指控中国没有进行公平交易，以致美国的贸易平衡赤字不断扩大。美国联邦人口普查局数据显示，美国与中国的贸易赤字在2017年达3752.3亿美元，高于2016年和2015年分别为3470.2亿美元和3672.6亿美元的赤字。

中国反击上述美国关税攻势，准备向美国特色产品征收进口关税，那些产品包括猪肉、回收铝产品、钢管、水果和葡萄酒等。

根据我国贸易部数据，我国与美国的贸易在2017年录得96.7亿美元顺差，高于2016年的88.4亿美元。相反，我国与中国的贸易在2017年和2016年分别逆差127.2亿美元和140.1亿美元。

中亚银行（BCA)经济学家David Sumual日前对媒体称：“120种产品中，猪肉、钢管和葡萄酒，我们没有机会从中渔利。但其他的产品还有很多。”他说但是我国仍需通过增加产品和出口目的国，降低贸易战带来的影响。

Recapital证券公司分析师Kiswoyo Adi Joe称，我国可以利用中美贸易战机遇，增加对这两国的出口。中国若提高美国玉米和大豆的关税，将有利于我国的棕榈业产品，因我国产品价格更为廉宜。