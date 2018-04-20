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中美贸易战持续风险对盾币形成压力

目前美元汇率已突破1万3800盾

【本报雅加达讯】盾币对美元兑换率呈弱，本月20日星期五一度落到1美元兑1万3875盾，在亚洲跌幅最大。

由于美元汇率呈强，韩元落0.23%，人民币落0.23%，日圆落0.18%，泰铢落0.13%，马来西亚零吉落0.05%。亚洲对美元汇率呈强的货币只有港币涨0.03%和菲律宾比索涨0.05%。

根据央行（BI）公布的雅加达银行间现货美元汇率(JISDOR) 数据，本月20日1美元兑1万3804盾。而在本月19日，还是1美元兑1万3778盾。

雅加达银行间现货美元汇率是指在我国外汇市场上，基于银行间美元兑盾币汇率的基准汇率。

根据央行的记录，盾币兑美元汇率在2018年3月经历了1.13%的贬值，但在2018年4月上旬稳步上升。

央行总裁助理Dody Budi Waluyo阐明，盾币的压力主要是由于美国经济指标改善后，市场预期联邦基金利率（FFR）更加积极加息。日前他在雅京央行大厦的新闻发布会上说：“持续的中美贸易战风险对盾币形成压力。”

他表示，此事推动外国资本的逆转，并对包括我国在内的各种世界货币汇率构成贬值的压力。

然而，在央行推行的稳定措施以及通胀持续受控的支持下，我国评级的上升和贸易顺差的增加，使外国投资组合的流入量也有所增加，盾币汇率在2018年4月上半月再度企稳。

央行将对全球金融市场不确定性风险的增加保持警惕，并继续采取措施，根据汇率的基本价值稳定汇率，同时保持市场机制的运作。

今年4月，外国资本重新流入。随着这一发展，我国在2018年3月底的外汇储备为1260亿美元，相当于7.9个月的进口或7.7个月的进口和政府外债偿付。

他说：“该数字高于国际约3个月进口的标准。未来，随着国内经济增长的改善，2018年的经常账赤字预期占国民生产总值的2.0到2.5%以内，或仍保持在不超过国民生产总值3%的安全范围内。”

经济和金融发展研究机构（Indef）经济观察家 Eko Listianto称：“如果美元兑换率走高持续一个月，肯定会扰乱我国经济业绩。”

他说当1美元兑1万3800盾时，必将校正经济，因为在2018年的假设是美元兑1万3400盾到1万3500盾的范围内。 如果美元汇率升得太高，那么无论是私企还是政府制定的工作计划都要加以修订。

Eko认为：“比如进口商将重新计算其生意，因为随着盾币汇率的疲软，进口价格变得更加昂贵。央行有必要进行干预。但即使美元涨到1万4000盾，如果只是一两天又落回去，不造成观念或削弱经济乐观，其影响有限的话，还不打紧。”