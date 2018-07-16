Monday, July 16th, 2018 | Posted by

中美仍是最大出口目的国
6月份我国对外贸易顺差17.4亿美元

【本报雅加达讯】自2018年初多次出现逆差后，我国对外贸易终于录得顺差17.4亿美元。

中央统计局(BPS)局长苏哈利延多(Suhariyanto)公布20186月份我国外贸出口值达130亿美元，而进口为112.6亿美元。

周一，他在中央统计局办公处的新闻发布会上称，“如果把进口和出口额加以合并的话，则我们顺差17亿4000万美元。但是20181月至6月我们仍经历逆差10.2亿美元，因顺差是在3月份和6月份。”

2018年上半年我国贸易平衡数据是：1月份逆差7亿5600万美元；2月份逆差5290万美元；3月份顺差11亿2000万美元；4月份逆差16亿3000万美元；5月份逆差15亿2000万美元；6月份顺差17亿4000万美元。

中央统计局录得20186月份的出口值为130亿美元，同比上升1.47%，而环比则下降19.80%

苏哈利延多说，中国和美国依然是我国主要出口目的国，所占的出口份额最大。向中国的市场份额为15.49%而居首位，其次是美国10.78%，和日本10.21%。然后东盟21.52%，和欧盟10.81%

上述各国的出口也随着像中国和美国贸易战的升温而持续有所上升。

苏哈利延多说，“如果我们看，向中国的出口仍然上升，去年20171月至6月我们的出口上升9.15%，今年升至12.30%。而出口至美国由8.36%小幅上升至8.56%。”

而出口最多的商品类仍由机动车产品，和煤炭所支配。出口来源省份是，来自西爪哇的车辆，东加里曼丹的煤炭，和东爪哇。该3个省份贡献37.45%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220036

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