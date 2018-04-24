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中爪哇万宁牙县苏迪曼机场建设工程开工

佐科威总统举行奠基仪式

【雅加达Liputan6新闻网4月23日讯】 周一（4月23日）佐科威总统在交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)和地方政府官员陪同下，视察中爪哇省万宁牙县苏迪曼大将军机场（Bandara Jenderal Besar Soedirman）建设工程，总统也为用地115公顷的工程举行开工奠基仪式。

由于中爪哇和中南部地区缺乏规模较大机场，因此苏迪尔曼大将军机场的建设被视为迫在眉睫。

援引内阁秘书官方网站昨日公布的发文，佐科威总统表示，“政府计划苏迪曼机场第一阶段先建设1600米长的飞机跑道。 第二阶段将扩充至2500米飞机跑道和一个3000平方米，预计一年可容纳30万乘客流量的飞机场航空大楼。”

总统也拟定指标，万宁牙县苏迪曼机场将于2019年底竣工并投入使用。总统希望未来苏迪曼机场不仅对万宁牙县民众提供便利，对周围县市如万浙（Banjarnegara）、格布门（Kebumen）、巴尤马史（Banyumas）、白马冷（Pemalang）、伯利伯史（Brebes）和文罗梭波（Wonosobo）等地区提供民众福利。此外，苏迪曼机场亦能提高万宁牙周围地区的经济发展活力和促进中爪哇经济增长。

当被传媒记者问及有关近期多项民调机构所做的民调研究报告显示，民众对佐科威-卡拉的政绩满意度均颇高，佐科威的支持度也持续走高，佐科威总统说不会被民调所左右，现在必须聚精会神在总统第一任期内把所有的主要任务完成，毫不懈怠， 一心一意和全力以赴为国家和人民服务，完成神圣的使命。