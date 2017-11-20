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中小型企业对国家GDP贡献至关重要

预计2020年我国将成为东南亚最大电商市场

【雅加达Liputan6新闻网11月19日讯】印尼电子商务（e-commerce）近年来迅速增长。预计到了2020年印尼电子商务的规模将成为东南亚最大的市场。印尼也越来越多的新创办公司开始投入和发展电子商业的数字经济领域行业。

Bubu Kreasi Perdana公司创办人和首席执行官（CEO）欣达（ Shinta Witoyo Dhanuwardoyo）预估2020年我国电子商务交易将达到1850兆盾的规模，或比2015年电子商务交易额200兆盾的9倍数惊人的增长。

周日（19日），欣达女士在雅京一份书面声明，预计到了2020年我国将有600万家中小型企业（UMKM）进入数字经济领域。中小型企业电子商务增长率将以10％-12％速度增长，预计中小型企业将对国内生产总值（GDP）的贡献大约为12％。”

中小型企业对国家的经济增长将扮演举足轻重的贡献，根据数据显示，2015年我国约5790万家的中小型企业对国家GDP的贡献至关重要，达到55.6％以上的贡献。然而，这些中小型企业迄今只有9％使用电子商务进行网购交易。因此，电子商务网购交易发展空间非常可观。

欣达解释说，全球电子商务交易量继续以每年平均以20.2％增速。 预计到2020年全球电子商务增速高峰期将以增长40.56％增速进展。

“全球研究机构资料显示，电子商务增加趋势不断上升。 2014年增长13.36％，2015年增长15.48%，2016年增长19.15%，2017年增长23.52％。 预计在2018年，全球电子商务增长率达到28.60％的增速，2019年增长34％，到2020年预计增长可达40.56％。”她接着说。

2016年，全球电子商务市场规模超过25万亿美元，成为世界经济的亮点和新增长领域，其中，跨境电商表现尤为引人注目。据研究报告资料显示，跨境电子商务日益活跃，预计2020年跨境电商市场规模恐将达到9940亿美元。欣达补充说。

欣达说，我国中小企业的发展潜力非常大。 若政府能充分发挥我国中小企业潜力，将对国家社会经济发展和提升国内生产总值将扮演至关重要的作用。