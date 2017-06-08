Thursday, June 8th, 2017 | Posted by

中小企业与广大民众松一口气
受检查银行账户由2亿改为10亿盾

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财政部长丝莉已修正原先的决定，受检查的个人银行账户存款由2亿改为10亿盾。

 

【本报雅加达讯】财政部已修正原先的决定，受检查的个人银行账户存款由2亿改为10亿盾，这个决定已使中小企业与广大民众松了一口气。

财政部在周四（6月8日）的一份书面声明中表示，修正的原因是考虑到社会普遍状况。

政府已收到来自公众和利益相关者提出的意见，认为该政策应更好地反映公正感，应关注微型，小型和中型企业的利益，关注金融机构在执行政策中的简化管理。

为此，财政部决定，受检查的个人银行账户存款由2亿改为10亿盾。

来自CITA的税务观察员Yustinus Prastowo认为财政部的决定非常正确与及时，因为该政策相当敏感。“财政部对社会发展动态所作出的快速反应与灵敏度我非常赞赏。”他如斯说。

与此同时，印尼工商会（KADIN）总主席罗善鲁斯兰尼说：“其实，如果政府没有改变该政策的话，最担心的莫不过中小企业，因为他们没有真正分开个人与企业的银行账户，致使他们的银行账户数额就变得很大。”

他认为财政部修正上限账户余额是因为听取了营业界的呼声，首先是中小企业的呼声。

他表示，印尼工商会支持已由政府发布的有关互换信息条例，只是他希望这项条例要能区别好的纳税人与调皮的纳税人。好的纳税人要给予奖励，调皮的纳税人要给予处罚。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184935

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