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中央统计局预计 今年首季度我国商业氛围好转

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)预计，2017年首季度我国的商业氛围，在年度上比此前季度更好。2017年首季度的商业趋势指数(ITB)预期为105.81，或比2016年首季度达到的99.46更好些。日前，中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)在雅加达称。“2017年首季度的商业状况将比前季度更好，但是，企业界的乐观度却将下降。”虽然有所增长，预计在采矿和采石业部门的商业氛围停滞不前，其商业趋势指数为100.94。而商业趋势指数上升最高的是房地产业务领域的商业趋势指数为111.20，接着是服务公司110.49，和保险与金融服务为109.97。

他补充称，商业状况上升最低的是采石业务100.94 和建筑业的商业趋势指数为103.39。而国内订单为108.51，来自国外的订单为101.95，产品售价108.52，和输入品价的指数为103.86。国内订单上升最高的预计是在保险和金融服务部门120.08，而国外订单预测出现在摩托车和汽车维修与改装，以及零售和批发业务领域104.35。而2016年第四季度的商业趋势指数录志106.07，比前季度的107.89有所放缓。显示在第四季度的业界乐观度下降。