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中央统计局称 2018年7月份通胀率为0.28%

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)记载，2018 年7月份的通货膨胀率为0.28%。

7月份通胀率0.28%促使2018年1月-6月的历年通货膨胀为2.18%，和同比通胀率为3.18%。

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，上述通胀率仍然相当不错，且并不反映低的购买力。

周三，苏哈利延多在雅加达中区，中央统计局总部的新闻发布会上称，“藉着这个成就可以得出结论，7月份的通货膨胀得以受控制，仍在规定的宏观假设3.5%或央行3.5%正负1%的范围内。”

苏哈利延多说，上述通货膨胀远比上个月的通货膨胀更低，这是因为斋戒月和开斋节期过后，民众的消费高峰开始下降的缘故。

他补充称，“刚才我说2018年7月份的通胀率是0.28%，比2018年6月份的通胀率更低，这是很平常的事，因为我们都晓得，我们的消费高峰是在斋戒月和开斋节。价格已恢复正常，以致该0.28%通胀率比0.59%更小。但是却比2017年7月份的0.22%更高。”

如果查看住房部门，中央统计局记载在此部门的通胀率为0.16%。是什么原因造成的？

苏哈利延多说，“对于住房，通胀率为0.16% 其中贡献0.04%。对通货膨胀贡献较大的商品有两个，首先是住房出租率，包括由于建筑物的价格导致的住房维护费用。其次是家政工人的工资。此两个商品各贡献0.01%。”