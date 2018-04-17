Posted by admin

中央统计局局长苏哈利延多称

2018年3月份出口同比增长6.14%

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)录得2018年3月份的出口同比上升6.14%总值155.8亿美元。而月度出口环比增长10.24%。

周一，中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)称，“月度出口额增长10.24%。非油气出口增长11.77%，而油气出口则下降3.81%。油气出口下降是因为石油产量和原油出口上升，而下降的是天然气出口。”

他说，在2月份至3月份期间，原油价格稍微上涨。2018年2月份为每桶61.61美元，3月份成为每桶61.87美元。“当然，稍微上涨将会影响油气的进出口。”

至于大宗商品出口，苏哈利延多说，有些上升和有些下降。玉蜀黍，橡胶和巧克力出口录志上升。“下降的非油气出口其中有影响大的煤炭，和内核油，2月至3月期间，油气和非油气价格的发展。”

2018年3月份的出口额比数年前的更高。2016年2月份出口录得118.1亿美元， 和2017年146.8亿美元。

与此同时，2018年3月份的进口环比上升2.13%总值144.9亿美元。而年度的，2018年3月份比2017年3月份增长9.07%。

苏哈利延多说，“感谢真主，3月份的比2月份更好。3月份进口总额同比上升9.07%。”

他解释说，”2018年我们的进口量比前一年高。我们的进口大多数是原材料和资本货物。”

我国最大的进口来自中国，其中27.3%的进口货是来自中国。日本以11.64%份额居第二位，泰国6.89%，和欧盟9.41%。

他说，”从中国进口许多手提电脑和笔记本电脑，这是主要的一个。而来自泰国的是粗糖(raw sugar)。”