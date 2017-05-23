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中国FOTILE参加2017建材展览会

【本报讯】来自中国的厨具品牌FOTILE（方太），更加坚决地打入印尼市场，这可从FOTILE于本月17日至21日在丹格朗，塞尔邦（Serpong）ICE BSD参加“2017建材展览会”（INDO BUILD TECH 2017）看出。

FOTILE在“2017建材展览会”提供各种最新的厨房用具。就像抽油烟机、灶台、烤箱、微波炉，蒸汽炉等，这些都适应亚洲各国人民的普遍需求。FOTILE从一开始在印尼开业，始终保持质量和重点产品给印尼的用户。

FOTILE在相关健康产品始终保持质量一致，其中之一是在厨房烹饪时避免冒烟的危险。在一般情况下，城镇居民的家庭主妇，都不愿意自己做饭，而交给管家厨师。此外在烹调过程也经常看到，烟雾散到其他房间，并干扰了呼吸。

FOTILE进入印尼市场之前，自2008年以来一直在进行研究，以了解印尼人民如何在他们的厨房烹饪的来龙去脉，如何使用厨房用具，和怎样保养。

FOTILE高效开发技术和抽油烟机独特的设计，使他们能够从在厨房做饭时抽掉强烈的气味和烟雾。

除了在结构更靠近烟雾烹饪源，FOTILE抽油烟机配有传感器，根据烟的厚度，以调节抽吸力。

此外，FOTILE提供保修服务和备件保证3年。特别是抽油烟机，抽油电机元件得到长达5年保证。