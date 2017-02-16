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中国银行 PIK支行 正式开业

中国银行雅加达分行举办了PIK支行的开业庆典，将网点布局更进一步延伸到雅加达北部，提供更加周到与便捷的服务。

16日上午，在雅加达北部Pantai Indah Kapuk（PIK）地区大黄金地段，中国银行雅加达分行举办了热闹的开业庆典，向大众宣告PIK支行正式开幕对外营业。此次参加开业仪式的特别嘉宾有：中国驻印尼大使馆经商外公使衔参赞王立平先生，Bagus百家适集团董事长暨印尼中华总商会常务副总主席张锦雄先生，Agung Sedayu集团董事长郭再源先生，以及印尼中央银行（BI）和印尼金融服务管理局（OJK）的代表们。

开业仪式由两只吉祥招财的舞狮表演开场，接着由中国银行雅加达分行行长暨印尼中国商会总会会长张敏行长致辞，王立平公参致辞和百家适集团张锦雄董事长致辞。接着有揭牌仪式，剪彩仪式，后由两只舞狮带领进入银行营业大厅内参观，相当热闹。

张敏行长在致辞中表示：“增设PIK支行，就是为了能够更好的服务雅加达北部地区的广大工商企业，个人客户，提供更加周到，便捷的服务。PIK支行业务范围包括：储蓄存款、支票户存款、定期存款、汇款、兑换、借记卡、网上银行等柜台业务；为大中小型公司客户提供信贷服务、国际结算及贸易融资、企业网银及现金管理等服务；同时为公司和个人客户提供包括人民币存款、人民币预结汇汇款、人民币现钞买卖、人民币贷款等各类人民币服务；为留学中国的留学生们提供综合银行服务。”

中国银行雅加达分行建立于1938年11月，是最早进入印尼的中国企业，也是中国银行在海外较早设立的分支机构，2003年4月15日随着中国印尼两国关系的升温，根据中国人民银行与印尼中央银行签订的双边协议，中国银行雅加达分行重新恢复营业。

身为百年银行，中国银行一直以来秉持着“担当社会责任，做最好的银行”的战略目标，在雅加达分行复行14年来，得到了印尼央行（BI）和印尼金融服务管理局（OJK）的悉心指导和印尼社会各界的大力支持，各项业务均稳健发展，并且重点支持了印尼国家电力公司、印尼国家石油公司和印尼鹰航等能源、交通运输、基础设施行业，成为支持印尼经济与社会发展不可或缺的重要力量。

近年来中国印尼两国经贸合作的不断加强，越来越多中国企业到印尼发展。中行雅加达分行积极开展针对中资企业的金融服务，为初到印尼发展中资企业提供咨询服务；通过保函等业务为工程承包类企业成功承揽项目助力；提供人民币、美元及印尼盾三种币种贷款支持了如电力、冶金、制造等行业“走出去”中资企业在印尼的投资发展；通过网银、银行卡个人理财等金融服务为到印尼工作、生活和学习的中国公民提供了全方位个人金融服务。中国银行雅加达分行已经成为“走出去”中资企业投资印尼的首选银行合作伙伴。

随着人民币国际化进程的不断推进，中国银行雅加达分行以自身专业优势积极开展人民币金融服务，成为印尼最大的人民币现钞供应商，在人民币清算、人民币存款、人民币兑换及掉期保值等金融服务领域有着绝对领先优势，是印尼金融领域当仁不让的人民币金融服务首选银行。

目前中国银行在印尼三大主要城市雅加达、泗水和棉兰设有分支机构，为进一步优化中国银行在印尼的网点布局为印尼社会各界提供更好服务，中国银行一直致力于在印尼开设新的分支机构服务社会。经过精心筹备，Pantai Indah Kapuk支行于16日举办开业庆典，中国银行在雅加达的分支机构就此增加到7家，网点布局进一步优化，网点服务进一步延伸。

坐落在新开幕大型购物商场PIK Avenue的斜对面，Damai Indah Golf高尔夫球场旁，附近还有印尼慈济学校（Tzu Chi School），大型生鲜市场（Fresh Market PIK），PIK医院，大型水上乐园Waterbom Jakarta及周遭许许多多不同风味的餐厅，PIK支行位处商业及休闲活动的中心地段。

“银行的地点不但要选得好，银行内部的家具，陈设和装潢也是严格按照国内的中国银行的标准去设计与规划，要让我们在中国的老客户和当地的新客户，即便是在印尼，也能享受到和在国内相同的优质服务与体验”，中国银行雅加达分行公关卢永峰补充道。