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中国银行雅加达分行 向龙目灾民捐献1亿盾

【本报雅加达讯】中国银行雅加达分行对龙目发生地震的罹难者表达深切慰问与同情并向当地灾民捐献1亿盾以减轻他们的苦难。

8月24日（星期五），中国银行（BOC）雅加达分行行长张朝阳在雅加达分行象征性的向LAZISNU秘书Abdul Rouf献上捐款。

中国银行雅加达分行行长助理杜其奇、中国银行雅加达分行企业支持部门主任Mie Mie、LAZISNU分配经理Slamet、LAZISNU信息科技和产业与媒体经理Wahyu Nurhadi在旁见证。

张朝阳行长表示，“我们对龙目发生强震表达深切的关心。希望藉此捐献棉薄之力以帮助龙目的兄弟们减轻他们的痛苦。

强震袭击西努沙登加拉省的龙目地区，造成当地居民巨大损失。2018年8月19日发生6次地震，接着于20日发生5次余震。

张行长声称，居民不只是心理上的负担，因为家人或者是亲人有的受伤，甚至丧生而感受分离的痛苦，龙目居民也损失许多的财产。

根据国家灾害管理局数据，迄今共有515人丧生，7145人受伤。难民有43万1416人，毁坏的房屋共有7万3843间，毁坏的公共和社会设施共有798间。BNPB估计，龙目地震损失高达7.7兆盾。

LAZISNU秘书Abdul Rouf感激中国银行雅加达分行的捐献。他说，这捐献对龙目灾民非常有帮助。“中国银行雅加达分行的善意确实对受灾的难民有帮助。”他如是说。

Abdul Rouf阐明，向NU CARE-LAZISNU捐献的基金将转交给实施活动的NU Peduli。这些捐献将分配给数个緊急應變集群，比如物流集群（米、方便面、鸡蛋、食用油、糖、饼干、牛奶）、教育集群（紧急学校配套、创伤治疗）、卫生处（卫生服务、卫生试剂盒、卫生设备、咨询服务）、难民和保护（家庭工具包、防水布、帐篷、被子、垫子、婴儿尿布、老人尿布、telon油）以及基础设施（便携式马桶、沐浴洗手间、膜拜场所）。

张朝阳行长接着表示，非常感谢印尼社会对中国银行雅加达分行的支持，也感谢所有员工对中国银行雅加达分行作出的贡献。这使得中国银行雅加达分行能够稳定发展，促进印尼与中国的友好关系，以及对经济与商业合作带来重大的意义。

“中国银行雅加达分行也对印尼国营企业和私人企业提供全面性银行服务即发放贷款、外汇交易等等。此外也支持基础设施建设，并成为支撑与服务印尼经济与社会发展的一个重要银行。”