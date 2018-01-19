Posted by admin

中国进口博览会，印尼出口大商机

为提高新一轮对外开放水平，与全球共享中国发展机遇，中国国家主席习近平在去年的“一带一路”国际合作高峰论坛上庄重宣布，中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。

首届进口博览会将于今年11月5-8日在上海举办，涉及智能及高端装备、服装服饰及日用消费品、食品及农产品、创新设计、旅游服务等多项产品或服务。中国还将建立线上线下结合的“一站式”交易平台，在闭会期间继续提供线上展示和交易服务，打造365天不落幕的博览会。

一颗星星布不满天。为唱好进口博览会这场大戏，中方已向全球200多个贸易伙伴发出邀请。目前，美国、日本、澳大利亚、巴西、泰国等多国的企业已报名参展，俄罗斯、法国、韩国、以色列等国驻华使节或政府、行业协会代表团还进行了实地考察。中方也将组织国内各省市企业到会采购，预计届时参会的中外采购商将超过15万名。

2017年中国进口总额达1.8万亿美元，未来五年预计进口的产品和服务将超过10万亿美元。目前，中国是印尼最大的贸易伙伴，也是印尼最大的出口目的地国。据中方统计，2017年1-11月，印尼对华出口256亿美元，同比增长37.1%，在东盟主要对华出口的国别中增幅最大，贸易差额大幅缩小，这是两国政府和企业共同努力的结果。除煤炭、棕榈油、橡胶等大宗商品外，印尼对华出口的一些特色消费品也表现抢眼，燕窝、椰子、咖啡出口额分别达8700万、7000万、4300万美元，同比增幅分别达175%、50%、225%。随着中国人钱包越来越鼓，印尼的木雕、宝石、虾片等特产将更多地走入中国人的日常生活。

2017年1-11月东盟部分国家对华出口额

尽管如此，印尼在对华出口方面还落后于马来西亚、泰国、越南、新加坡等其他东盟国家。工业制成品领域，印尼出口占比相对较小，出口潜力尚待挖掘。2017年1-11月，马来西亚和越南仅对华出口的电机电气产品一项就分别达281亿、186亿美元，超过或接近印尼对华出口总额。印尼除了煤炭、棕榈油等大宗商品表现较好外，多数产品在中国的知名度有待提高。以咖啡为例，印尼是全球四大咖啡生产国之一、麝香猫咖啡享誉全球，但在中国最大的跨境电商零售平台天猫国际上，月度销量前十企业中的四家东盟企业分别来自马来西亚和越南，印尼则无一家上榜。

在信息爆炸和经济全球化的今天，“好酒不怕巷子深”的说法已不再适用，宣传和推广是眼球经济的不二法宝。进口博览会是中方为印尼等国家扩大对华出口创造的历史性机遇，我们真诚希望印尼政府和企业能抓住机遇，推广印尼有实力、有特色的产品和服务，促进印尼对华出口，分享中国大市场的盛宴。

中国上海，等着你！

举办地点：国家会展中心，中国上海

主办单位：中华人民共和国商务部 上海市人民政府

承办单位：中国国际进口博览局 国家会展中心（上海）

联系方式：中国国际进口博览局 国家会展中心（上海）+86-21-67008870/67008988 info@sinoexpo.cc

中国驻印尼使馆经商参处 +62-21-576 1048/49/50 id@mofcom.gov.cn

网址：www.neccsh.com

展位价格：光地300美元/平方米 标摊3000美元/9平方米，2018年1月31日前报名可享受20%折扣优惠。