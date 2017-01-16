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中国贸促会国联部副处长李帅访印中经社文协会 深入了解在印尼投资与贸易实况

【本报邝耀章报导】中国国际贸易促进委员会国际联络部副处长李帅，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会驻印尼代表处盛超代表助理，中国国际贸易促进委员会、中国国际商会驻印尼代表处胡彬冰负责人，中国国际贸易促进会国际联络部干部王俪霏昨午访问印尼中国经济社会与文化合作协会。深入了解在印尼投资与贸易实况。

印尼中国经济社会与文化合作协会副总主席周伯达，协会副总主席吴家财，协会执行主席洪培才，协会辅导委员会主席林吉元，协会总秘书长谢瀚贤，副秘书长陈泳志，林发振，本报编辑委员孙继飞，本报总编辑邝耀章在场迎接贸促会代表团，并举行亲切的会谈。

协会副总主席周伯达首先表示，欢迎贸促会代表到访印中经济社会与文化合作协会，印中协会与中国贸促会已经是老朋友、老伙伴，双方合作愉快，相信贸促会成立驻印尼代表处后，双方的交往会更加密切。

一向以来，印中签署的合作项目颇多，但真正落实的项目不多。希望往后在贸促会的协助之下，印中双边的合作能够落实更多，也感谢贸促会可以成为印中贸易与合作的桥梁。贸促会也可以提供有意来印尼投资的中国企业，有关印尼的资讯、投资环境、法律等实际的情况，使投资者减少走不必要的冤枉路。

中国与印尼都是亚洲的大国，两国的关系正处在最好的时刻，两国的关系可影响整个亚洲的和平。有一些国家有意破坏印中良好的关系，贸促会与印中经社文合作协会有责任维护两国的关系，及纠正负面的消息。有一些事是协会无法做到的，必须由中国方面解释，如坊间对中国一带一路的负面猜疑，他们认为一带一路是中国的经济与文化侵略，这需要由中国方面出面解释与说清楚。又如南海问题，中国的解释太简单，印尼的朋友会被西方的报导所影响。印尼经济社会与文化合作协会很愿意协助中国解释清楚，但必须由中国来主导。

贸促会副处长李帅表示，这次访问印尼中国经济社会与文化合作协会，主要是加强与印中协会的合作与彼此的了解，及介绍贸促会在印尼成立了代表处，希望以后双方能有更密切的交往与合作。另外，也希望多了解在印尼投资的情况，有哪些项目是可以投资的。除些之外，李帅也绍介了中国贸促会的最新情况。

周伯达说，希望贸促会推介有能力投资的企业到印尼来投资，最好先经过筛选。印尼有许多项目可以投资，俗语说行行出状元，如基础设施、矿业、渔业、水产业、发电站、水坝等，都是可以投资的项目。

印中经济社会与文化合作协会执行主席洪培才说，来印尼投资的中国企业必须先了解印尼的情况，掌握印尼的资讯，了解印尼人民的风俗习惯，印尼的法律等，来印尼投资要能够入乡随俗，避免不必要的误会，造成更大的麻烦。交流会圆满结束，贸促会李帅增送纪念品，由协会副总主席周伯达代表接受，最后大家合影留念。