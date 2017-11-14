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中国能源局称中印尼两国能源互补性强合作潜力巨大

印尼中国签订能源合作《谅解备忘录》

【中新网雅加达11月13日电(记者 林永传) 】时隔7年后重启的第五届中-印尼能源论坛13日上午在印尼首都雅加达开幕。率团与会的中国国家发展改革委副主任、中国国家能源局局长努尔白克力在接受记者采访时称，中印尼两国能源互补性强，合作前景广阔、潜力巨大。

努尔白克力说，印尼油气、煤炭、水能、地热资源丰富，在全球能源市场中占有重要地位。随着印尼经济增速加快，对能源与电力的需求正在不断加大。

他说，中国在能源工程建设、运行管理、设备制造以及技术、资金等方面具备较强的市场竞争力；印尼在能源资源开发利用和市场拓展方面具有较大的空间。双方在能源领域的合作前景广阔、潜力巨大。

据努尔白克力介绍，这些年来，中印尼在能源合作方面打下了坚实基础：油气领域，2016年，印尼对中国的油气出口总额超过192亿美元，占印尼对中国出口总量的90.4%，双方合作规模正持续扩大、产业链不断延伸；煤炭领域，印尼长期为中国第一大进口煤炭来源国，今年1至9月，中国自印尼进口煤炭8079万吨，同比增长17%；电力领域，中国多个大型电力企业在印尼均有投资或工程承包项目；新能源领域，双方在项目开发、装备贸易、技术交流等方面开展了广泛深入的合作，为实现印尼能源结构多元化、低碳化，改善生态环境，推动能源转型进行了有益探索。

努尔白克力表示，在新形势下，深化和拓展中印尼能源合作，有利于扩大双边经贸往来规模，增强经济增长的拉动力；有利于增加双方能源开发投资，增强能源市场抵御风险的能力；有利于提高各自能源保障水平，增强经济可持续发展能力；有利于发挥两国在能源领域的优势、实现互利共赢。今后中方将在加强与印尼方战略对接与政策交流、提升合作水平、拓宽合作领域、创新合作模式等方面继续努力。

时隔7年重启的本届中-印尼能源论坛，吸引了中国国内34家能源企业、金融机构及相关单位共100多人前来参加。努尔白克力称这充分说明中国企业看好印尼这片热土，对在印尼的发展充满信心、充满期待。

上一届中-印尼能源论坛于2010年在中国南宁市举行。

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