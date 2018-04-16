Monday, April 16th, 2018 | Posted by

中国政府同意
提高进口我国棕榈油

本报北京讯中国减少从美国进口的大豆数之外，该世界上人口最多的国家表示同意，将提高我国的棕榈油进口数量

海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹( Luhut Binsar Panjaitan)在北京对记者表示:“若中国需要棕榈油，我们将再增加其进口量，他们看来同意我们的要求。

2018412日至14日到中国进行工作访问时，他会见中国国务院总理李克强，中国外交部部长王毅，以及贸易部一些官员，国家发展和改革委员会(NDRC)，国家开发银行，以及当地企业家。

我们希望，中国国务院总理今年56日访问我国时，能正式公布提高从我国进口的棕榈油数量他如斯说。

他认为，该政策是我国为利用中国与美国之间发生贸易战的其中一个步骤。

最近几年内，中国从我国进口的棕榈油数量大幅提高。

2016年，我国向中国口的棕榈油数量达到323万吨，而2017年增至373万吨。

若中国同意提高从我国进口的棕榈油数量，将对我国1600万个农民帮了大,”他称。

海洋事务统筹部长对中国决策者强调说，我国对中美之间发生贸易战采取保持中立态度。

有关美国与中国之间的贸易问题，我国作为相当大的国家不必站在任何一方，因此，我们能处于有利的地位，”他进一步称。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212208

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