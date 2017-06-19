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中国投资者青山集团和德隆集团

出资21兆盾在中苏工业区建碳钢厂与发电站

【本报雅加达讯】中国投资者出资16.3亿美元或21.6兆盾，在爪哇岛以外的中苏拉威西工业区建碳钢厂与发电站。

政府通过工业部正积极鼓励中国投资者增加在印尼的投资与扩展业务。工业部长艾尔朗卡.哈尔丹托上周六（17/6）在一份书面声明中说，两国企业与企业（B to B）之间的合作，可望能提高印尼国民工业的竞争力，以及提高印尼人民的福利与加速普及化建设。

中国投资者已通过青山集团(Tsingshan Group)和德隆集团(Delong Group)与印尼摩罗瓦里工业园区公司（PT Indonesia Morowali Industrial Park）签署有关在中苏拉威西省摩罗瓦里工业园区合作建设年产量350万?，总投资9.80亿美元的碳钢厂谅解备忘录。

此外，青山集团也与八星集团（Bintang Delapan Group）和摩罗瓦里工业园区签署有关在摩罗瓦里工业园区兴建电容量为700兆瓦，总投资6.50亿美元的发电站谅解备忘录。

艾尔朗卡.哈尔丹托表示，该项合作协议是佐科威总统与习近平主席五月在北京举行的一带一路峰会间隙中进行双边会晤之后的接续步骤。

此外，政府也鼓励中国投资者在印尼其他工业区提高投资合作，比如在北加里曼丹黄土工业区，苏北工业区与北苏拉威西工业区等优先工业区。

以上两项谅解备忘录是在6月16日在中国北京举行的中国和印尼合作论坛间隙中签署的。