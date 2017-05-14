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中国投资者有兴趣

在苏北省兴建国际医院

【本报棉兰讯】中国投资者看好苏北省的医院行业具有巨大潜力后，有兴趣在棉兰市兴建国际医院。

苏北曦曜国际投资集团（PT Sunrise International Sumut Investment Group）高级官员阿尔凡（Alvan Sutandy）在棉兰表示：“苏北曦曜国际投资集团管理部有兴趣在苏北省投资兴建国际医院，因为我们评估苏北省市场相当大。”

为拓展该工程，Sunrise公司与国营农园公司（PTPN）和IHC公司合作成立控股公司。

按照计划，上述国际医院将在棉兰市Glugur地区Yos Sudarso街兴建。

我们将在第一个阶段兴建500间病房，再进一步的阶段将兴建1500间病房，以致该医院将成为苏北省最大的医院。

Sunrise公司管理部希望，该工程获得地方政府的支持，以便我们能马上落实兴建该医院。

Sunrise公司在多个国家经营医院已经有相当经验，而在棉兰的投资是公司在我国扩展的第一个工程。

与此同时，苏北省省长东古·埃利（HT Erry Nuradi）对在棉兰将建设国际医院的计划表示欢迎。在棉兰兴建高级的医院后，就能减少病人到苏北省以外地区，或出国治病。

甚至，若可能的话，上述医院能成为苏北省，甚至其他国家的病人到来治病的目的地，以致推动苏北省经济增长。

“我们非常支持外国投资者与当地公司合作建设上述国际医院，”他阐述。

但他提醒，该医院要更多雇佣当地工人。

“在苏北省从事医学部门的人力资源相当多，并其质量越来越好，以致在苏北省经商的公司理应雇佣当地工人，”他进一步称。