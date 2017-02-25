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中国建设银行印度尼西亚股份有限公司揭牌仪式隆重举行

【本报邝耀章报导】中国建设银行印度尼西亚股份有限公司昨晚在雅加达太古广场(Pacific Place)丽思卡尔顿大酒店(Ritz Carlton)

举行揭牌仪式，宣布“印尼中国建设银行”正式在印尼营运。中国驻印尼大使谢锋阁下，人民房屋与公共建设部长Basuki Hadimuljono，

金融服务管理局副局长Mulya Siregar，印尼中央银行高级副行长Mirza Adityaswara，

印尼工商会馆总主席Rosan Roeslani等，高朋满座、冠盖云集

近千名企业家出席见证印尼中国建设银行正式在印尼营运。

印尼中国建设银行董事长王洪章致词，中国建设银行到印尼发展，因为印尼是一个朝气蓬勃和充满发展潜力的国家，中国建设银行通过成功控股收购温杜银行进入印尼市场，是加快国际化转型发展，推进落实“一带一路”建设和“走出去”国家战略的重要举措，也是中国与印尼两国深化金融合作与交流的最新成果。下一步，建行集团将发挥在基设施建设、住房按揭，人民币经营方面的优势，全力支持建行印尼提升运营管理和业务拓展能力，大幅度提升，服务效率和服务质量，坚持稳建合规经营，为中国和印尼两国客户提供优质的金融产品和综合化金融服务，同时承担更多的社会责任，更多的融入印尼的社会环境，人文环境，为印尼的经济和社会发展贡献力量。中国与印尼隔海相望，人民友好交往，历史渊远流长，特别习近平主席于2013年访问印尼，与印尼签署了全面战略伙伴关系，两国经贸往来更加密切，印尼已成为中国企业走出去首选的国家之一。

中国驻印尼大使谢锋致词表示；中国建设银行正式落户印尼，不仅恰逢其时，而且意义重大。抓住了印尼经济腾飞的历史机遇。当前，印尼正大力发基设施，推动工业化进程，融资需求庞大。建行印尼股份公司的成立，将为印尼经济发展打造新的“畜水池”和“灌溉渠”，提供更加多元的投融资选择，助力印尼经济结出更多硕果。

顺应了中印尼全面深化务实合作时代朝流。近年来，在习近平主席和佐科威总统领导下，中国“２１世纪海上丝绸之路”倡议和印尼“全球海洋支点”战略全面对接，两国务实合作不断深化。2016年．中国在继续保持印尼第一大贸易伙伴地位的同时，从第九大投资来源国跃升为第三大投资来源国，中国内地和香港对印尼合计投资达49．1亿美元，同比大增213%。全年中国大陆来印尼游客达１４３万人次，成为印尼第一大游客来源国。未来年，我们将继续见证中印尼贸易投资合作及人文交流的提速，扩容和升级。这一愿景的实现离不开金融业的有力支持。建行落户印尼将进一步推进中印尼资金融通，为两国务实合作注入新动力。

金融服务管理局副局长Mulya Siregar

致词说，中国建行的落户印尼，有望支持印尼发展基础设施。发展基础设施需要不少资金，印尼国家开支预算无法满足这方面的需求。未来五年里，国家预算只预备了1500兆盾，而建设所需超过5000兆盾。因此，政府非常需要来自其他来源的财源。其中一项政府实行了税特赦政策，至今回流资金已达4300兆盾，特赦税金100兆盾。相信中国建设银行能够在支持印尼建设方面起了重大的作用。

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