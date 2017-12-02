Saturday, December 2nd, 2017 | Posted by

中国小康公司投资1亿5000万美元
兴建汽车组装厂

【本报雅加达讯】在日本品牌控制市场局面又一中国汽车企业开始进军我国。五菱汽车公司后，现在中国汽车制造商小康(Sokon)通过其品牌代理商Sokonindo Automobile公司进军印尼汽车市场。

为实现其心，小康已在万丹西冷(Serang)Cikande现代工业区兴建工厂。Sokonindo Automobile公司是小康集团有限公司Kaisar Motorindo Industri公司合资企业。

该工程占地20公顷，Sokonindo Automobile公司最初投资1亿5000万美元。该数字将随着工厂和业务扩大提高。

Sokonindo Automobile公司首席执行官Alexander Barus称，由于是我国新品牌，该公司非常关注产品质量。“这是实行国际标准智能工厂，而以高水平的国际标准很高竞争力。”他这么说。

该工厂的生产活动，其中是冲压、焊接、喷漆、装配和质量控制。而将生产的汽车类型是运动型多用途汽车(SUV)、多功能汽车（MPV）和轻型商用车。在我国市场正式生产的首款汽车是Glory 580型车。

Sokonindo Automobile公司营销经理Franz Wang称，“我们希望该产品能满足我国民众的需求。”

运营后，Sokonindo Automobile公司汽车厂不仅生产国内营销的汽车，但也为供应出口市场，如东南亚地区

甚至，为保证消费者的便利Sokonindo Automobile公司将我国各地区扩大销售网和售后服务。目前共有30家经销店，未来三年数量提高成为150家经销店。

工业部长艾尔朗卡(Airlangga Hartarto)称，Sokonindo Automobile公司已承诺我国为东南亚生产中心，为满足全球机动车市场的需求。

印尼机动车业协会(Gaikindo)秘书Kukuh Kumara称，新投资入显示我国机动车部门仍健和有竞争力。“中国企业家进军我国，当然造成机动车市场更。以致不仅日本公司控制市场。”他如斯说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199623

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