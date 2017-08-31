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中国国家开发银行与印尼曼迪利银行签订战略合作谅解备忘录

【人民网雅加达8月30日电（记者 席来旺)】8月29日，中国国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK - CDB)与印尼曼迪利银行（Bank Mandiri）签订战略合作谅解备忘录，金融合作共同助力中印尼两国深化经贸领域合作。

中国国家开发银行周清玉副行长与印尼曼迪利银行财务董事达玛旺在雅加达曼迪利银行总部大楼见证了合作备忘录的签署。根据该合作备忘录，双方将重点在融资合作、客户互荐、投资机会推荐、人民币在印尼市场的推广使用等领域，通过建立多层次、全方位的银银合作体系，携手助力印尼基础设施建设及中-印尼双边经贸合作。

中国国家开发银行是直属中国国务院领导的金融机构，是中国最大的对外投融资合作银行和全球最大的开发性金融机构。据了解，截至2017年6月底，中国国家开发银行已累计向印尼62个项目承诺贷款213.61亿美元，涉及电力、通信、制造业、金属冶炼、农业、金融业、基础设施等重点领域，贷款余额106.13亿美元。印尼曼迪利银行是印尼最大的国有银行之一，是支持印尼基础设施建设及产业发展的主力银行。双方均代表各自国家，为中国-东盟银行合作联合体成员。在2015年，两家银行就已开展等值10亿美元授信合作，由中国国家开发银行向印尼曼迪利银行提供10亿美元等值贷款，用于支持印尼基础设施建设及中-印尼双边经贸合作项目。通过此次签署战略合作备忘录，两家银行将进一步优势互补、强强联合，实现共同支持印尼经济社会发展及密切中印尼两国经贸往来的合作目标。