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中国五洲集團成立子公司 投资1.5亿美元开发Jakarta Living Star

【本报讯】北京五洲投资集团旗下的新得利印尼房地产开发有限公司(PT.Sindeli Propertindo Abadi/SDL Realestate)在雅加达东区Pasar Rebo投资1.5亿美元开发Jakarta Living Star工程。

SDL Realestate总裁吴畏（Wu Wei）声称，这是首项工程，占地面积4.8公顷，希望建成具环保住宅区，以及成为雅加达新时尚生活区。

他昨日在为雅加达营销店面开张时对记者表示，“在总面积4.8公顷的地皮将兴建6栋公寓和商业区，具备儿童园地、健身公园、多用途会議厅、娱乐场所、公车站、诊療所和666米长的慢跑道等。”

他指出，这是中级阶层住宅屋、價格從 2億6000萬盾起，置地策略地点、靠近印尼大学、Cibubur、Ciracas和德博等区。

第一期將在3000平方米的商業土地上，興建一棟有594個單位的公寓，投資額為2億美元。在4年的時間裡，在該土地上將興建6座公寓，總共將興建3700個單位。

吳畏說，在4.8公頃的土地上，只用3.8公頃的土地興建公寓，其他總土地的65％將用來興建花園及保留綠地。

他說，雅加達Living Star的住宅區將包括４個區域，即藝術商業步行街、住宅區、生態公園、治療公寓。這4個區域裡包含了環保的住宅區、新型的購物區、娛樂小食中心、娛樂場所、体育場所、藝術與文化中心、社會活動中心、商業中心、教育中心等等。

除了環保的生活環境之外，該工程也提升住戶的五項生活品質，即住屋的品質、花園的品質、商業品質、生活品質、服務品質。使住戶可以享受到嶄新的高級生活品質。

升級的住宅表示綜合住宅與商業兩用的住宅，升級的商業區即採用開放式的結構，而住宅區採用逐步封閉式觀念，升級的花園區即花園的設計著重人文、自然、文化及環境，維持65％的綠地。

升級的商業區包含3個商業區域及購物中心，採用美國常用的超級區塊觀念，使在雅加達商業黃金地帶Living Star興建一屋簷下的商業中心。

設備的升級提供全方位的服務設備，支援住戶日常的生活。服務的升級即提供24小時的保安系統，採用通行卡系統，閉路電視系統，醫療急救系統。

另外，如電梯操作，有線電視，高速網路系統，公眾公告系統等都獲得管理層的保障。

新得利房地產確信Jakarta Living Star以它各種優勢，將成為首都雅加達中等階層人士首選的住宅區，以它各種優勢，Jakarta Living Star也將成為雅加達東區最著名的城市生活區。

吳畏稱，該集團首次在雅加達投資興建公寓，該集團一向以來非常著重品牌與品質，該集團也準備在雅加達其他地區興建公寓。

吳畏說，中國北京五洲投資集團為新得利的母公司，也是一家以医疗投资管理为核心产业的综合性企业集团。現在發展到東南亞的房地產，印尼是首個在東南亞投資的國家。

他說，中國與印尼的房地產去年不景氣，但新得利房地產認為印尼的房地產仍有很大的機會可以發展，印尼對房屋的需求仍然很高，而房屋的供應量仍然有限。他相信印尼房地產不景氣已經到了最低點，現在已經是開始復甦的時候。