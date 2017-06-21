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中国乌克兰荷兰买家

青睐北苏Kotamobagu市所产咖啡

【本报万鸦佬讯】来自中国、乌克兰，以及荷兰的买家对苏北省Kotamobagu市所生产的有机咖啡非常有兴趣。

Kotamobagu市长巴拉（Tatong Bara） 在万鸦老对记者表示：“现在已有买家青睐我国有机咖啡。”

他解释说，我们已从中国买家获得第一批订单，共5000公斤，而乌克兰和荷兰买家正进入观察种植，直至生产该咖啡过程的阶段。

“我们将继续发展Kootamobagu市的咖啡种植园和生产量，因为社会大众对我们的咖啡大感兴趣，”他如斯说。

他解释说，有外国的订单，能推动农民和地方政府发展该产品。

古往今来，在Kotamobagu市的社会已经种植咖啡树，至今，他们还习惯性的种植咖啡树。

“为此，我们使用国家收支预算（APBN）和地方收支预算（APBD）提高该咖啡产品的生产量和生产活动，”他补充说。

与此同时，北苏省工业和贸易局局长珍妮（Jenny Karouw）声称，我们努力向亚洲和欧洲一些国家出口咖啡。

她续说，至今我们正准备必要措施，以出口咖啡产品。

“其阶段是准备出口咖啡的推荐书，”她称。

然后，公司已注册成为暂时咖啡注册出口商。若未来该公司在一年期间已经出口200吨咖啡，则该公司将成为已注册出口商。

我们希望，在Bolaang Mongondow Raya地区的社会大众能利用上述机遇，因为该产品的市场商机已经敞开着。

“为出口咖啡产品，一致性态度是非常重要，”她进一步称。