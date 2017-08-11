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中国中建集团投资13兆盾

兴建雅京Daan Mogot City

【本报讯】来自中国建筑一局（集团）有限公司（简称中建一局）透过其子印尼公司“中交海外地产公司”，目前正在发展雅京综合性大型建筑工程项目“达安模科城”(Daan Mogot City)，并于今日（8月12日）举行主楼建设奠基仪式。

据报道，Daan Mogot City 第一阶段将兴建8座公寓，共2900个单元。该工程项目自2017年10月28日已开始预售，至第一期的奠基仪式已售出75％或411个单元。现在开始销售第二期工程，第一期工程将兴建8座公寓，占地5公顷，总工程共占地16公顷，总工程投资将达到13兆盾。

中建股份是全球最大投资建设集团，2017年在中国500强排名第3位，世界500强第24位。中建一局是中国建筑旗下最具国际竞争力的核心子企业，组建于1953年，总部位于中国北京。

中建一局坚持房屋建筑、投资、基础设施、海外四个业务板块协同发展，经营疆域覆盖欧洲、美洲、非洲、亚洲，通过投资建造一体化、设计施工一体化、国内国外一体化，为客户提供全产业链的高品质产品和全生命周期的超值服务。2016年，中建一局作为中国建设领域的唯一企业，荣获中国质量最高荣誉——中国质量奖，以专业、服务、品格“三重境界”为“中国品质”代言。

中建一局自1983年出海创业以来，始终紧跟国家战略与投资导向，在俄罗斯、德国、巴哈马、赤道几内亚、埃及、科威特等欧洲、美洲、非洲、亚洲以及“一带一路”沿线打造“中国名片”，并摘得中国在欧洲的第一个境外鲁班奖。

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