Sunday, August 27th, 2017 | Posted by

两家铝矾土企业要求出口
等待政府核实才发出推荐书

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部（ESDM）将为两家铝矾土企业发出粗矿物出口推荐书，目前，能源与矿物资源部煤炭局正对该两家企业进行验证措施。

日前，能源与矿物资源部矿物业辅导单位主任班庞.苏西吉特（Bambang Susigit）称，今年8月初，该两家铝矾土企业已要求粗矿物出口推荐书，但至今，班庞仍不愿阐明该两家铝矾土公司名称或者是他们要求的出口配额。

目前，能源与矿物资源部已向数家公司发出粗矿出口推荐书，其中如印尼自由港公司、Amman Mineral Nusa Tenggara公司、Aneka Tambang（ANTAM）公司、Dinamika Sejahtera Mandiri 公司、Ceria Nugraha Indonesia公司、Trimegah Bangin Persada公司和Gane Permai Sentosa公司。

班庞声称，要出口粗矿的铝矾土企业，是指定自立验证小组的义务。“该自立验证小组有义务对该公司的冶炼厂建造进度，作每6个月1次的评估。”

能源与矿物资源部也已指定3家国营企业，即Rekayasa Industri公司、Suveyor Indonesia公司和印尼企业管理机构（Sucofindo）作为自立验证小组，该小组的任务是评估冶炼厂建造进度直至达到工作计划的90%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191594

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