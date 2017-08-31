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丝莉.慕利亚妮财长称

2018年国营企业派息指标为43.697兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati) 披露，在2018年国家收支预算草案(RAPBN)中，国营企业的派息指标为43.697兆盾。

丝莉.慕利亚妮的出席与国会第六委员会的工作会议，是根据有关暂时指定财政部长出席的编号R-39/Pres/06/2016我国总统的书信。

周三，丝莉.慕利亚妮在雅加达的国会第六委员会会议厅称，“我们将要求国营企业在财政报告中定下的2018年国营企业派息指标总共43.679兆盾。”

她说，该43.6兆盾派息指标是来自已经上市的26家国营企业为23.14兆盾，81家非上市国营企业为19.5兆盾，其政府股东少数的18家国营企业为1120亿盾，和在财政部属下的5家国营企业为9060亿盾。

丝莉.慕利亚妮解释说，“这是来自国家财政方面的贡献，国营企业不仅是向政府支付红利，但也提供建设使命愿景。”

她接着说，国营企业也能提供税务部门的收入，其中在2013年为149兆盾，然后于2015-2016年的红利和税务达203兆盾。

她补充称，“如果是派息的话，自2013年为34兆盾，接着升至40兆盾，和2017上半年已达32兆盾。