Tuesday, June 13th, 2017 | Posted by

丝莉.慕利亚妮财长称
2018年国家收支预算达2349兆盾

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Sri Mulyani（中）与Agus Martowardoyo(左)及Bambang Brodjonegoro(右)在听证会上。

 

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，在2018年国家收支预算草案(RAPBN)中，国家收支预算达2349兆盾，赤字预计为1.9%至2.3%。

在2018年国家收支预算草案中的基本宏观假设，政府规定经济增长在5.4%-6.1%范围，通货膨胀为3.5%正负1.0%，盾币汇率每美元1万3500盾-1万3800盾，国家有价证券(SBN)利率4.8%-5.6%。

而我国原油价格(ICP)假设每桶45美元-60美元。至于油气日产量达196万5000桶-205万桶，其细节是石油日产量约77万1000桶-81万5000桶，和天然气相当于油产量每日约119万4000桶-123万5000桶。

周一，丝莉.慕利亚妮在雅加达国会大厦与第十一委员会的工作会议上称，“藉着该5.4%-6.1%的经济增长，预计2018年国家收支预算达2204兆盾-2349兆盾，赤字1.9%-2.3%。”

以赤字1.9%-2.3%，她说，政府亦将维持降至100兆盾以下或处于50兆盾至99兆盾范围的主要收支逆差。

虽然如此，她亦称，支持2018年经济增长落实的因素之一是，提高投资而无需增加财政赤字。

此外，在2018年国家收支预算草案中的税率增长处于11%-12%，非税务国家收入占国内生产总值(GDP)的1.8%-2%。然后中央政府国家支出处于占国内生产总值的5.6%-5.9%范围，该数字比前两期，即2016和2017年的更大。

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